Жовті банани та зелені: які корисні для здоров'я

Фахівці пояснили, що банани (перш за все, дуже стиглі та солодкі) є щедрим джерелом фруктози. Її велика кількість в раціоні може сприяти метаболічним порушенням і їх небезпечних наслідків у вигляді повноти, ожиріння печінки, високого ризику діабету. Якщо необхідно худнути або строго стежити за вагою, краще їсти зелені банани, вважають нутриціологи, повідомляє Ukr.media.

В ідеалі потрібно їсти не більше 300 мг фруктози в день. Таким чином, вживати солодкі та стиглі банани (тобто жовті) потрібно помірно — краще в першій половині дня. Тим, хто старанно скидає вагу, експерти радять їсти не жовті, а зелені плоди.

У жовтих — більше цукру, в зелених — клітковини. Фахівці також додали, що банани з жовтою і зеленою шкіркою відрізняються вмістом вітамінів і корисних організму речовин.