Як вибрати правильний мангал

Розміри мангала, його форми та зовнішні дані залежать тільки від смаку господаря і його фінансового потенціалу. Вбудований мангал повинен володіти димозбірником і спеціальною трубою для виведення диму, повідомляє F.ua.

Чим менше точок збирання, тим надійніше пристрій. Розкладний, який зазвичай зберігають удома, не підходить для постійного використання.

Найрозкішніший варіант для будинку (і не тільки) - повнорозмірний (стаціонарний) мангал з класичним, масивним зовнішнім виглядом. Такий агрегат часто оснащують незамінними доповненнями - колесами, кришкою, пилозбірником, і вентиляційними отворами, ґратами для гриля й іншими «фішками». Піч вже одним своїм виглядом обіцяє смачний пікнік!

Який вибрати матеріал жаровні для шашлику?

Сталевий мангал - найпоширеніший. Легкість і прийнятна ціна - ось його основні переваги. Недолік один, але істотний: навіть сама товста сталь колись прогорає. На замітку: жаровня зі сталі з товщиною стінок в 1,5 мм прослужить кілька сезонів, а в 3 мм - все 10 років.

Чавунний мангал - лідер. Бережіть його від дощу і не допускайте різкого перепаду температур. Він прослужить вічність. У такий жаровні два недоліки: велика вага і висока вартість. Зате шашлик смажиться швидше, рівномірніше і виходить смачніше.

Мангал з прокатної сталі. Такі жаровні своїми руками самі економні. Але через свого матеріалу вони служать недовго, швидко вигоряють і піддаються корозії.