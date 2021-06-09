Судинні зірочки на ногах: причини і що робити
Поява на ногах червонуватих прожилок, званих судинними зірочками, не є лише косметичним дефектом. Це може бути початком варикозної хвороби (перехід з вступної фрази), захворювання, пов'язаного з порушенням кровообігу в венах і венулах, повідомляє Procapilar.
Необхідно на самому початку їх утворення здатися лікаря-флеболога для визначення причин виникнення зірочок, проведення діагностичних досліджень за допомогою УЗД і призначення курсу лікування.
Судинні зірочки з'являються у жінок набагато частіше, ніж у чоловіків. До основних причин їх появи відносяться: хронічна венозна недостатність, варикоз, період вагітності, застосування гормональних препаратів, аборт, жіночі захворювання, спадкова слабкість сполучних тканин, сильний вплив прямих сонячних променів, зайва вага, віковий період, хвороби серця, проблеми з печінкою.
Вплив на судинні зірочки на ранніх стадіях захворювання може обмежитися проведенням профілактичних заходів під керівництвом лікаря. Дані заходи включають в себе:
- зниження ваги;
- ходьбу пішки і заняття спортом;
- виконання рухових вправ під час малорухомої роботи;
- ополіскування ніг холодною водою, прийняття контрастного душу;
- підбір зручного взуття без високих шпильок і одягу без стягивающих тіло гумок;
- виключення сильного перегріву;
- використання спеціальних косметичних засобів.
Якщо лікування розпочато вчасно, то проблеми з появою на ногах судинних зірочок можна вирішити за допомогою зазначених засобів, а в подальшому підтримувати ноги в здоровому стані, не забуваючи про профілактику.
У разі тривалої хвороби необхідно видалення зірочок, яке можна провести методом склеротерапії, озонотерапії, електрокоагуляції або з використанням лазера.