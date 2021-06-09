Судинні зірочки на ногах: причини і що робити

Судинні зірочки на ногах: причини і що робити

Поява на ногах червонуватих прожилок, званих судинними зірочками, не є лише косметичним дефектом. Це може бути початком варикозної хвороби (перехід з вступної фрази), захворювання, пов'язаного з порушенням кровообігу в венах і венулах, повідомляє Procapilar.

Необхідно на самому початку їх утворення здатися лікаря-флеболога для визначення причин виникнення зірочок, проведення діагностичних досліджень за допомогою УЗД і призначення курсу лікування.

Судинні зірочки з'являються у жінок набагато частіше, ніж у чоловіків. До основних причин їх появи відносяться: хронічна венозна недостатність, варикоз, період вагітності, застосування гормональних препаратів, аборт, жіночі захворювання, спадкова слабкість сполучних тканин, сильний вплив прямих сонячних променів, зайва вага, віковий період, хвороби серця, проблеми з печінкою.

Вплив на судинні зірочки на ранніх стадіях захворювання може обмежитися проведенням профілактичних заходів під керівництвом лікаря. Дані заходи включають в себе:

  • зниження ваги;
  • ходьбу пішки і заняття спортом;
  • виконання рухових вправ під час малорухомої роботи;
  • ополіскування ніг холодною водою, прийняття контрастного душу;
  • підбір зручного взуття без високих шпильок і одягу без стягивающих тіло гумок;
  • виключення сильного перегріву;
  • використання спеціальних косметичних засобів.

Якщо лікування розпочато вчасно, то проблеми з появою на ногах судинних зірочок можна вирішити за допомогою зазначених засобів, а в подальшому підтримувати ноги в здоровому стані, не забуваючи про профілактику.

У разі тривалої хвороби необхідно видалення зірочок, яке можна провести методом склеротерапії, озонотерапії, електрокоагуляції або з використанням лазера.

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