5 щоденних звичок, які заважають продуктивності

Бути завжди продуктивним – вкрай складне завдання. Людський мозок не налаштований цілодобово генерувати й втілювати все, продиктоване нам трендами. Часто ми ловимо себе на думці, що живемо як білка в колесі, однак нічого не встигаємо – наш реальний ККД не відповідає бажаному, а мотивація поступово згасає, повідомляє Сегодня.

Психолог Марина Журбенко розповів, які 5 звичок заважають продуктивності.

1. Постійно кудись бігти: немає руху – немає результату

Ви не можете зупинитися і подумати, тому що гадаєте, що це завадить вам досягти кращих результатів. Перш ніж щось робити, складіть план дій. Виділіть 10 хвилин на початку дня або наприкінці, щоб подивитися виконання свого щоденного плану.

2. Працювати без перерв і відпочинку

Під час роботи вкрай потрібно робити перерви й залишати робоче місце хоча б на 10 хвилин, виходити з кабінету, рухатися тощо. А ввечері обов'язково перемикатися з робочих питань на особисті, щоб відпочити.

3. Робити все і відразу: мультитаскінг – ваше все

Багатозадачність звично збирає всі трофеї та похвали. Молоді матусі приходять у захват, коли їм кажуть: "І як ти все це встигаєш?", а для підприємців це оцінка їхнього успіху. Однак саме вона здатна максимально розосередити, і в підсумку ми не зробимо жодної справи якісно. Вимикайте телефон, спливні вікна електронної пошти, sms та інші застосунки, що відвертають вашу увагу.

4. Виконувати всі завдання ідеально: перфекціонізм у дії

Зазвичай перфекціонізм родом з дитинства, коли вчителі й батьки знецінювали наші четвірки й говорили: "Міг би й краще, якби був старанніший". Забудьте про манію досконалості. Дозвольте собі не виконувати роботу ідеально на всі 10 балів.

5. Залежати від гаджетів і не випускати телефон з рук

ТБ-залежність, скролінг, спам в електронній скриньці, телефоні, соцмережах. Тут і так все очевидно, але варто нагадати: обмежуйте час для цих кровожерливих поглиначів вашого часу та уваги. Ставте таймери застосунків, вчіться не забивати голову непотрібною інформацією.

Порада: знайдіть своїх злодіїв продуктивності й позбудьтеся їх.