Ідеальне тіло: вправи від Аніти Луценко на прес

Фітнес-тренер і експерт по харчуванню Аніта Луценко опублікувала ефективне тренування, для самостійних занять в домашніх умовах, повідомляє Анита Луценко.

Не існує верхнього і нижнього преса, але! Потрібно правильно качати прес - так, щоб повсюдно задіяти м'яз. Ти відчуєш, як твій прес горить. Це саме те, що тобі потрібно для ідеального живота.

Виконуючи ці вправи можна домогтися чудових результатів. Головне не пропускати заняття, не лінуватися і ще запастися бажанням працювати над собою. Щоб зосередитися на спорті, включіть потрібну музику, яка буде мотивувати та підіймати настрій. Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!

