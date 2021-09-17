Прискорений пульс названий симптомом трьох небезпечних захворювань

Постійний високий пульс може вказувати на наявність серйозних проблем зі здоров'ям, повідомляє Российская газета.

Як розповів лікар і телеведучий Олександр М'ясников, нормальний пульс для здорової людини становить від 60 до 80 ударів в хвилину в стані спокою. Але якщо цей показник весь час тримається близько ста ударів на хвилину, необхідно з'ясовувати причину.

За словами експерта, класичною "причиною номер один" можуть бути проблеми із щитовидкою, тому потрібно здати аналіз на гормони щитовидної залози.

Також постійно високий пульс може пояснюватися анемією. У цьому випадку органам не вистачає кисню, а прискорене серцебиття насичує їм кров. Також на показники пульсу впливають стресові фактори і тахікардія. За консультацією по здоров'ю необхідно звернутися до лікаря.