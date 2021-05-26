Які мюслі кращі для правильного харчування

Помірно харчуватися, при цьому відмінно себе почувати й забезпечувати організм всіма необхідними мікроелементами - такий сучасний тренд успішного життя. Гідний варіант для сніданку - мюслі, повідомляє ВыборОК .

Полиці магазинів рясніють пропозиціями мюслі в різних спаковуваннях і від всіляких брендів. Як не помилитися при покупці?

Склад

Слід уважно вивчити склад. Не виключено, що в суміш входять елементи, на які існує непереносність. Наявність штучних інгредієнтів - також не найкращий спосіб дотримуватися здорового харчування. Пальмова олія та наявність «Е» з різними індексами, глазур, консерванти повинні бути відсутніми. Наявність рослинного білка - явна перевага складу, при розведенні водою, з'являється додатковий цінний для організму білкове джерело.

Трохи про цукати

Бажано уникати при покупці збори з зацукрованими фруктами, їх краща заміна - сухофрукти.

Термін придатності та зберігання

Залежно від складу й умов виробництва суміші відрізняються за періодами зберігання. Особливо важливо контролювати використання продукту після відкриття упаковки, рекомендовані терміни зберігання завжди вказані. На якісне зберігання впливає й упаковування. Сонячне світло, проникаючи через прозорий пакет, впливає на появу прогірклости продукту. Міцний матеріал коробки або дой-паків зобов'язаний захищати вміст від попадання вологи