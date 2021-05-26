Чи реально схуднути до літа без виснажливих і дорогих тренувань у спортзалі? Так, якщо почати бігати! Однак перед тим, як вийти на пробіжку, потрібно знати деякі нюанси, інакше можна бажаного результату так і не добитися, а ось здоров'я неабияк нашкодити, повідомляє Сьогодні.

Як бігати правильно, щоб схуднути, кому не можна бігати взагалі, з чого починати пробіжки, як не набрати вагу знову і головне - не кинути бігати, розповів фітнес тренер, інструктор Єгор Євсюков.

Біг - один з найефективніших методів для схуднення. Якщо ви серйозно налаштувалися скинути вагу, то нерегулярних пробіжок раз в тиждень буде недостатньо. Тут потрібна система і комплексний підхід. Але перш ніж почати бігати, переконайтеся, чи можна вам взагалі виходити на пробіжку.

Кому взагалі не можна бігати: не виходьте на пробіжку без консультації лікаря

В першу чергу схуднути хочуть люди, у яких є зайва вага або навіть ожиріння. Але саме при надмірній вазі можуть бути ґрунтовні протипоказання для занять бігом.

Взагалі перш ніж почати бігати, краще порадитися зі своїм лікарем, або сімейним лікарем: він підбере для вас інший вид активності.

Так, в групі ризику люди з захворюваннями суглобів, хворими колінами і проблемами опорно-рухового апарату. Небезпечно бігати при гіпертонії, бронхіальній астмі, виразковій хворобі, а також варикозної хвороби другий і більш ступеня. Після травм бігати нерозумно само собою, також тимчасово не можна виходити на пробіжки після хірургічних операцій.

У чому можна бігати: чи підійдуть мої улюблені кеди?

Другий важливий момент, перш ніж почати старанно бігати, підберіть правильне взуття і зручний одяг. Перші бігові кросівки потрібно купувати обов'язково з приміркою, щоб тут же була можливість їх перевірити, чи нічого не тисне і не заважає. Це повинно бути зручне бігове взуття - кросівки, які не кеди, які не мокасини та не домашні капці.

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Якщо бігати в невідповідному взутті, то ви ризикуєте нажити собі в першу чергу проблеми з суглобами і стопами, не кажучи вже про решту. Не обов'язково витрачати всі гроші світу на круті кросівки - це не завжди показник того, що вам буде зручно. Знайти нормальне взуття можна і у недорогих спортивних брендів.

Бігунам із зайвою вагою особливо важливо бігати в кросівках з посиленою амортизацією. Це допоможе зберегти суглоби.

Одяг повинен бути зручним, не сковувати рухів, зараз маса пропозицій для бігунів: вбираючи піт майки й толстовки, не тільки.

А чи варто відразу бігти або з чого починати?

Перед початком будь-якої пробіжки потрібно розігріти м'язи, особливо голеностопа, розім'ятися. Тому спочатку пройдіть пішки 5-7 хвилин: добре якщо по шляху буде спортивний майданчик. Тут можна вдіяти нахили, розтяжку. Щоб досягти результатів в боротьбі із зайвою вагою і одночасно розігріти м'язи, рекомендується поєднувати пробіжки з силовими вправами. Для новачків підійдуть так звані австралійські підтягування:

Треба встати під поперечину (вона повинна бути на рівні пояса). Витягнути ноги вперед, випрямити весь корпус. Вхопитися міцніше, впертися ногами в землю і намагатися підтягти груди до перекладини.

Такі прості вправи допоможуть надалі м'язам швидше адаптуватися, налагодити свій власний ритм дихання.

А як же налагодити цей ритм дихання і швидкість бігу? Напевно, допоможуть гаджети?

Можна використовувати гаджети або різні мобільні додатки. Вони вимірюють пульс, в них легко фіксувати кілометраж або будувати маршрут. Але часто гаджети некоректні. Тому дізнатися свій, індивідуальний тим бігу допоможе ... пісня або речевка! Задихаєтеся - пригальмувати. Як тільки ви почнете задихатися або з'являється задишка, неможливо вимовити не слова - стоп, переходите на ходьбу.

Так ми бігаємо або ходимо? Скільки за часом потрібно починати бігати, щоб схуднути?

Щоб схуднути, бігати доведеться в середньому години півтори. Новачкам це буде нелегко, тому на перших етапах чергуйте біг з ходьбою. Починати слід приблизно з 3-х кілометрів, при цьому не забувати розігрівати м'язи, а бігати спробуйте через день.

Прикиньте по карті, куди ви будете бігти, коли починаєте втомлюватися або задихатися, зупиніться і після відпочинку продовжите йти пішки. Головне - цей маршрут подолати. Згодом дистанція від 3 км виростає до 5 км і більше. Коли ви ввійдете в ритм і будете почувати кайф - бігайте довші дистанції.

А як часто потрібно бігати, щоб схуднути?

Пробіжка раз в тиждень звичайно набагато приємніше, але схуднути так не вийде. Спочатку здається, що вам не перемогти, але це чисто психологічна проблема.

Оптимально для новачків бігати 2-3 рази в тиждень не менше години: тільки так ви почнете худнути.

Не форсуйте свої бігові тренування, день бігу і день відпочинку потрібно чергувати. А якщо на наступний день мучить крепу туру, болить прес і т., То відпочиньте. Але не валятися на дивані, просто вийдіть на коротку прогулянку.

А як утримати вагу і закріпити результат? Кращий спосіб - чергувати різні види навантажень

Щоб худнути інтенсивніше, важливо чергувати різні типи навантажень. Наприклад, інтервальні тренування з високою інтенсивністю (це для більш підготовлених бігунів), біг по пересіченій місцевості, силові вправи. Чергуйте як сам тип тренувань, так і активність під час "днів відпочинку" - тобто тоді, коли на пробіжку не виходьте.

Пробіжки важливо чергувати з розтяжками або йогою. Коли у вас перерву в пробіжці, приділіть хоча б 15 хвилин стрейчингу, йоги, легкої розминки. Тому чергуйте - день біг, потім день - йога і розтяжки (або легка прогулянка). Чоловікам, які бажають також набрати м'язову масу або підготовленим спортсменам - день біг плюс силові, день - розтяжка плюс прогулянка

А як потрібно харчуватися при заняттях бігом, можна їсти все підряд?

Ні, їсти все підряд не можна, інакше навіщо ви бігаєте? Схуднути і утримати вагу можна тільки поєднуючи біг і раціональне харчування. Головний принцип - забудьте про цукор, і всі продукти, що містять його. Особливо до і після пробіжок. Відмовитися взагалі доведеться від фастфуду, газованої води, чипсів, майонезу, мучного, смаженої їжі, перекусів на ходу.

Щоб схуднути, ми повинні отримувати калорій менше, ніж віддаємо: якомога менше вживати калорій і більше навантажувати, якщо це вам по силам. Прі бігу йде втрата як жирової тканини, так і калорій і якщо ви хочете закріпити і утримати результат, то в міру звикання краще протягом години випити чистої води, але не приймати їжу. Але не голодувати: ви можете до кону пробіжки пройтися, попити води і тим самим скоротать час. А потім прийти додому і прийняти їжу.

Я не можу кожен день бігати по півтори години, а ще й стежити за харчуванням, що робити?

Значить потрібно бігати 2-3 рази в тиждень, хоча б 50 хвилин і скорочувати споживання калорій, збільшуючи інші активності. Ведіть щоденник харчування, фіксуйте кількість отриманих за день калорій, кожен зручний момент збільшуючи на 15 хвилин навантаження - це може бути прогулянка, катання на велосипеді, віджимання. Якщо складно самому підібрати раціон і активності, то зверніться за допомогою до фітнес-тренера і дієтолога.

І як швидко я схудну?

Швидко худнути шкідливо для здоров'я плюс це підвищує ризики повернення зайвої ваги. В місяць нормально втрачати 1, максимум 2 кг, бігаючи через день при фіксованому харчуванні: тоді за півроку 6-7 кг підуть і вже не повернуться. У будь-якому випадку без шкоди для здоров'я схуднення займає не менше трьох місяців. Також важлива швидкість метаболізму, регулярність тренувань, засвоюваність речовин вашим організмом, бажання дотримуватися правильного раціону.

А чи правда, що для схуднення при бігу треба пити багато води?

Питний режим теж індивідуальний: стара бігова школа бігу дотримувалася теорії, що жир залишає організм тільки при інтенсивній втраті вологи - тобто бігати потрібно інтенсивно потіючи і не вживаючи воду. Зараз цієї теорії дотримуються все менше, а для новачків такі рекомендації й зовсім не підходять. Беріть на пробіжку чисту воду, в цілому пийте по 1,5-2 літра в день, але індивідуальний питний режим повинен бути при проблемах з нирками. І не напивайтеся на ніч, інакше поспати нормально не вийде.