Ніжний апельсиновий пиріг: як приготувати
Апельсиновий пиріг – смачна домашня випічка. Такий пиріг виходить ніжним, соковитим та із неймовірним ароматом, повідомляє УНІАН.
Апельсиновий пиріг
- Борошно - 150 г
- Курячі яйця - 3 шт.
- Цукор - 180 г
- Апельсин (великий) - 1 шт.
- Рослинна олія - 0,5 ч. л.
- Цукрова пудра - 1 ст. л.
- Сіль - 1 г
Апельсин ретельно вимити, натерти трохи цедри на дрібній тертці. З самого апельсина зрізати білу частину й вирізати сегменти без плівок. Вирізану м'якоть нарізати на середні шматочки.
У яєць відділити жовтки від білків. Білки прибрати в холодильник. Жовтки з'єднати з половиною цукру та перетерти на піну до побіління.
За допомогою міксера збити білки з дрібкою солі на пишну піну. Продовжуючи збивати, поступово всипати цукор і збивати до однорідної щільної маси.
У збиті білки додати натерту цедру та перетерті жовтки. Далі просіяти сюди борошно. Акуратно, рухами знизу вгору, перемішати за допомогою пластикової лопатки до однорідної маси. Додати шматочки апельсинів й знову акуратно перемішати.
Змастити форму олією. Перекласти у неї бісквітну масу і розрівняти поверхню.
Відправити пиріг у попередньо розігріту до 180°С духовку на 25-30 хвилин. Верх повинен стати світло-коричневим, а пиріг щільним під час натискання. Перевірити можна за допомогою дерев’яної шпажки: якщо проткнути нею пиріг, то вона має вийти сухою.
Готовий пиріг залишити в формі на 10 хвилин. Потім дістати з форми і дати повністю охолонути. Можна його посипати цукровою пудрою.
Апельсиновий двошаровий пиріг
Для 1 шару
- Борошно - 250 г
- Вершкове масло - 100 г
- Цедра апельсина - 1 ст. л.
- Цукрова пудра - 60 г
Для 2 шару
- Курячі яйця - 3 шт.
- Свіжий апельсиновий сік - 100 мл
- Цукор - 150 г
- Борошно - 1 ст. л.
- Сода - 1/3 ч. л.
Приготування першого шару. М'яке масло з'єднати з цедрою апельсина.
Додати борошно, цукрову пудру й замісити тісто у вигляді крихт. Викласти його в форму, злегка притискаючи. Відправити у заздалегідь розігріту до 180°С духовку й випікати 10-15 хвилин, до підрум'янення боків.
Приготування другого шару. Яйця збити з цукром, додати соду, борошно та апельсиновий сік. Усе ретельно перемішати.
Вилити масу зверху на гарячий напівготовий корж і випікати ще хвилин 20-25 до рум'яного кольору. Середина пирога повинна перестати "колихатися".
Готовий апельсиновий пиріг остудити і вийняти з форми. За бажанням можна посипати цукровою пудрою.