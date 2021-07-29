Ніжний апельсиновий пиріг: як приготувати

Апельсиновий пиріг – смачна домашня випічка. Такий пиріг виходить ніжним, соковитим та із неймовірним ароматом, повідомляє УНІАН.

Апельсиновий пиріг

Борошно - 150 г

Курячі яйця - 3 шт.

Цукор - 180 г

Апельсин (великий) - 1 шт.

Рослинна олія - 0,5 ч. л.

Цукрова пудра - 1 ст. л.

Сіль - 1 г

Апельсин ретельно вимити, натерти трохи цедри на дрібній тертці. З самого апельсина зрізати білу частину й вирізати сегменти без плівок. Вирізану м'якоть нарізати на середні шматочки.

У яєць відділити жовтки від білків. Білки прибрати в холодильник. Жовтки з'єднати з половиною цукру та перетерти на піну до побіління.

За допомогою міксера збити білки з дрібкою солі на пишну піну. Продовжуючи збивати, поступово всипати цукор і збивати до однорідної щільної маси.

У збиті білки додати натерту цедру та перетерті жовтки. Далі просіяти сюди борошно. Акуратно, рухами знизу вгору, перемішати за допомогою пластикової лопатки до однорідної маси. Додати шматочки апельсинів й знову акуратно перемішати.

Змастити форму олією. Перекласти у неї бісквітну масу і розрівняти поверхню.

Відправити пиріг у попередньо розігріту до 180°С духовку на 25-30 хвилин. Верх повинен стати світло-коричневим, а пиріг щільним під час натискання. Перевірити можна за допомогою дерев’яної шпажки: якщо проткнути нею пиріг, то вона має вийти сухою.

Готовий пиріг залишити в формі на 10 хвилин. Потім дістати з форми і дати повністю охолонути. Можна його посипати цукровою пудрою.

Апельсиновий двошаровий пиріг

Для 1 шару

Борошно - 250 г

Вершкове масло - 100 г

Цедра апельсина - 1 ст. л.

Цукрова пудра - 60 г

Для 2 шару

Курячі яйця - 3 шт.

Свіжий апельсиновий сік - 100 мл

Цукор - 150 г

Борошно - 1 ст. л.

Сода - 1/3 ч. л.

Приготування першого шару. М'яке масло з'єднати з цедрою апельсина.

Додати борошно, цукрову пудру й замісити тісто у вигляді крихт. Викласти його в форму, злегка притискаючи. Відправити у заздалегідь розігріту до 180°С духовку й випікати 10-15 хвилин, до підрум'янення боків.

Як приготувати пиріг з апельсинами / фото ua.depositphotos.com

Приготування другого шару. Яйця збити з цукром, додати соду, борошно та апельсиновий сік. Усе ретельно перемішати.

Вилити масу зверху на гарячий напівготовий корж і випікати ще хвилин 20-25 до рум'яного кольору. Середина пирога повинна перестати "колихатися".

Готовий апельсиновий пиріг остудити і вийняти з форми. За бажанням можна посипати цукровою пудрою.