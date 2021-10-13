5 натуральних продуктів, які приборкують апетит

Для нормалізації ваги деякі практикують періодичне голодування. Але багато хто відзначає, що контролювати себе іноді складно. Насправді почуття голоду не буває постійним, воно хвилеподібний. Якщо ви відчуваєте, що голодні, можна трохи почекати, поки це почуття пройде, а можна з'їсти продукти, що пригнічують голод, повідомляє Econet.

Перемикнутися від їжі також допомагає будь-яка зайнятість - коли організм звикне до нового режиму харчування, він переключиться на використання жирових запасів і почуття голоду зменшиться. Але можна використовувати більш легкий спосіб придушення голоду - досить включити в раціон 5 простих натуральних продуктів.

Натуральні продукти, що пригнічують почуття голоду

1. Вода

Напевно ви не раз чули про те, що починати день краще зі склянки води. По-перше, це дозволяє запобігти зневоднення організму, а по-друге, знизити апетит. Також корисно випивати склянку води перед кожним приймання їжі. Якщо потрібно заспокоїти спазми в животі, то краще пити мінеральну воду.

2. Кориця

Ця спеція не тільки пригнічує відчуття голоду, але і сприяє очищенню шлунка, знижує рівень цукру в крові і прискорює процес схуднення. Це далеко не всі корисні властивості кориці. Додайте трохи кориці в чай або каву, вони придбають цікавий смак, а ви отримаєте колосальну користь для здоров'я.

3. Зелений чай

Цей напій містить масу корисних антиоксидантів і поліфенолів. Зелений чай обов'язково потрібно вживати тим, хто дотримується дієти і прагне схуднути, результати будуть дивовижними.

4. Насіння чіа

До їх складу входить безліч розчинних харчових волокон, а також Омега-3 жирних кислот. Спробуйте покласти кілька насіння в стакан води, і через півгодини рідина стане гелеобразной, її можна буде використовувати для приготування відмінних пудингів. Також насіння можна вживати в сухому вигляді. Вибирайте спосіб, який вам більше до душі.

5. Кава

Деякі вважають, що саме кофеїн пригнічує відчуття голоду, але згідно з результатами досліджень, цю функцію виконують антиоксиданти. Кофеїн, просто розчинений у воді, не знижує відчуття голоду настільки, наскільки здатний кави без кофеїну. Натуральна кава - дуже корисний напій і немає ніяких гострих причин відмовлятися від нього зовсім. Крім того, що міститься в каві кофеїн прискорює обмінні процеси, що сприяє більш ефективному спалюванню жиру.