Як правильно вибрати справжню корицю і відрізнити від небезпечної підробки

Сьогодні ця спеція - повноправний компонент ароматних страв і напоїв, деяких лікарських засобів, а також це ніжний, теплий і природний ароматизатор приміщень, повідомляє Produkt-pitaniya.

Те, в що магазинах називають корицею, не завжди є такою. Найкорисніші і ароматні види кориці вирощують на Цейлоні. Часто за корицю видають кассию ( «індонезійська кориця»), це кора іншого сорту коричного дерева, що культивується в Китаї та Індонезії, каси має дещо іншими властивостями. Щоб отримати якісну корицю, вибираються пагони коричника 2-3 років, і зрізається найтонший внутрішній шар кори.

Касія готується з цільних шматків кори 7-10 літніх дерев і цілком успішно заміняє корицю в багатьох випадках, однак ця пряність містить в 100 разів більше шкідливого для здоров'я людини речовини - кумарину, що викликає головні болі і навіть гепатит, ця речовина використовується в якості щурячої отрути . В 1 кг благородної кориці вміст кумарину становить близько 0.02 г, в касії - 2 м

Як відрізнити справжню корицю від кассии

1. У молотом вигляді найчастіше продається не високосортна цінна пряність, а каси або інша низькосортна кориця. Якщо вам потрібна хороша пряність, перевіряйте країну-виробника: віддати перевагу потрібно кориці, привезеної з Цейлону.

2. Справжня кориця дорожче за вартістю, на упаковці може стояти позначка «Cinnamomum zeylonicum». Касію іноді маркують як «Cinnamomum aromaticum».

3. Запах істинної кориці м'якше і шляхетніше - м'який, теплий, солодкий. Касія пахне слабкіше, але грубіше і солодший.

4. Що стосується кориці в паличках, благородна пряність високого ґатунку має ніжний рівномірний світло-коричневе забарвлення, колір каси не однаковий всередині й зовні та має червонувато-бурий або сіро-коричневий відтінок. Палички справжньою кориці завжди підкручують з обох кінців, формуючи «ріжки барана», палички кассии можуть бути слабо вигнута і не закручені зовсім.

5. Зріз коричного дерева тонший, товщина зрізів кращих сортів порівнянна з товщиною паперового листа. Кориця легко подрібнюється, відрізняється крихкістю, а каси міцніше, товщі (3-10 мм), грубіше і розламується волокнами.

6. Чи можна перевірити якість прянощі будинку. Для цього капніть на паличку або гірку порошку кориці йоду - каси стане при такій взаємодії темно-синьою, а справжня кориця злегка посиніє.