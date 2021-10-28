Як зупинити облисіння: трихолог назвав найефективніші методи

Найсексуальнішим чоловіком планети став принц Вільям. Герцог Кембриджський отримав таке визнання не через свою королівської крові, а завдяки лисині! Британський таблоїд The Sun опублікував спеціальний рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків. Дослідження показали, що 38-річного принца Вільяма майже 18 мільйонів разів називали секс-символом в різних публікаціях, повідомляє Сегодня.

Врач-трихолог Кузьма Хобзей розповів, як зупинити процес облисіння і скільки буде коштувати пересадка волосся. Чи є шанс у тих, хто облисів, повернути свою шевелюру.

У більшості випадків шанс є завжди, але тільки питання в тому, як швидко почнеться процес відновлення. Якщо на етапі, коли волосся стає тонким (це перший етап облисіння) почати лікування, то облисіння можна уникнути. А якщо почати вже на стадії випадання волосся (остання стадія облисіння), то волосся врятувати вже буде неможливо. Але в такому випадку можна використовувати метод трансплантації - пересадки волосся.

Що робити, якщо з'являються залисини

Є медикаменти, які впливають на сам волосяний фолікул і сприяють розширенню судин і активізації стовбурових клітин. Вони відповідають за створення тканини волосся. Такі медикаменти дуже ефективні на початковій стадії випадання волосся.

Які є методи підтримки волосся, коли вони починають випадати: скільки це коштує

Тут все залежить від методу, який ви для себе вибрали. Якщо це медикаментозний метод, то такі препарати можуть стояти до кілька сотень гривень на місяць. А якщо це ін'єкційні процедури, наприклад, плазмова терапія, то вона може стояти від тисячі до 5 тисяч гривень за процедуру. А найчастіше при такому лікуванні необхідно пройти цілий курс, який не обходиться однією або двома процедурами.

А якщо необхідно буде зробити трансплантацію волосся, то часто при початкових стадіях облисіння не потрібні великі обсяги пересадки. Так, наприклад, щоб зробити трансплантацію на залисинах, то необхідно буде викласти кілька десятків тисяч гривень. Але варто розуміти, що процедура трансплантації волосся не лікує від облисіння, а лише відновлює волосся там, де їх немає.