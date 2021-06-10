Десять причин потемніння зубної емалі

Перед вибором способу відбілювання важливо дізнатися, чому виникла проблема з зубами. Домашні рецепти та пасти не впораються з важкими патологіями або хворобами. Тому перед процедурою відвідайте лікаря для консультації й огляду, повідомляє Econet.

1. Недотримання гігієни

Перша й основна причина потемніння емалі - небажання дотримуватися елементарних правил гігієни ротової порожнини. На поверхні залишаються частинки нальоту, на який осідають бактерії. Він стає більш щільним, поступово перетворюється в відкладення зубного каменю.

2. Куріння

Тютюн містить безліч токсинів, отрут і з'єднань, які в'їдаються в поверхню зуба. При курінні посмішка набуває характерного жовтого кольору, який згодом перетворюється в брудно-коричневий. Смоли неможливо прибрати при чищенні зубною пастою.

3. Карієс

При захворюванні виникає псування і гниття дентину, розташованого під шаром емалі. Тканини зуба змінюють відтінок, набуваючи сірий або чорний колір. Карієс виникає при нестачі гігієни, генетичної схильності або надмірній любові до солодощів. При відсутності лікування легко втратити пошкоджений зуб.

4. Пристрасть до кави

Міцний чай або запашна кава містять таніни, які є натуральними барвниками. Вони затримуються на зубах, залишаються в порах, змінюючи відтінок емалі на більш темний. Такими ж фарбувальними властивостями володіють червоні вина, деякі ягоди і соки. Будьте обережні і з солодощами, в які додані яскраві пігменти.

5. Помилки при лікуванні зубів

Деякі дантисти, бажаючи здешевити вартість послуг, використовують неякісні матеріали. Такі пломби окислюються під впливом слини, надаючи емалі специфічний сірий відтінок. До того ж вони змінюють склад мікрофлори, викликають запалення ясен, гінгівіт і пародонтоз.

6. Пошкодження пульпи

За харчування і життєздатність зубів відповідає судинно-нервовий пучок, розташований під шаром дентину. При карієсі або хворобах ясен його вражають бактерії, починається гниття і відмирання тканин. Результатом стає потемніння моляра зсередини, яке неможливо прибрати відбілюванням.

7. Флюороз

При постійному вживанні води з великою кількістю фтору відбувається пошкодження емалі, на поверхні утворюються яскраво-білі або сірі плями. За структурою вони нагадують зубний камінь, тому не видаляються при чищенні щіткою.

8. Побічна дія препаратів

Існує кілька ліків, після вживання яких на зубах з'являються потемніння. Наприклад, чорні смуги та плями покривають емаль після лікування анемії та прийняття залізовмісних препаратів. Подібна реакція зустрічається на антибіотики тетрациклінової групи.

9. Спадкові фактори

У низки пацієнтів темна і сіра емаль - вроджена патологія, що передається в родині у спадок. Єдиний спосіб отримати білосніжну усмішку - установка вінірів або люмінірів.

10. Вік

При старінні змінюється структура кісткової тканини. Вона стає більш крихкою, сповільнюється процес регенерації, відмирають нервові закінчення. Не отримуючи повноцінне харчування, емаль тріскається, накопичуючи харчовий наліт.