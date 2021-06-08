Модні ідеї штор для балкона і лоджії 2021

Штори для балкона і лоджії представлені сьогодні в самих різних інтерпретаціях, тому підібрати ідеальний варіант, здатний повною мірою підкреслити загальну концепцію інтер'єру буде зовсім нескладно. Штори здатні істотно змінити вид облаштовується приміщення, завершити задуманий образ і створити максимально затишну атмосферу, повідомляє Remontbp.

Тюлеві фіранки є найбільш простим і поширеним варіантом. Кріпляться такі штори на карниз або гардини і мають безліч варіацій виконання.

Римські штори стануть ідеальним рішенням для створення затишку на балконі або лоджії будь-якого розміру.

У піднятому стані такі фіранки укладаються в красиві горизонтальні складки, а в опущеному досить щільно прилягають до вікна і займають дуже мало місця.

Рулонні штори відрізняються різним ступенем світлопроникності, прекрасно захищають від сонячних променів і кардинально змінюють загальну стилістику інтер'єру. У денний час такі штори компактно складаються в спеціальний короб і не перешкоджають проникненню сонячних променів і свіжого повітря.

Завдяки компактним розмірам рольштори можна використовувати для облаштування невеликих приміщень і сміливо поєднувати конструкцію з повітряним тюлем або довгими портьєрами.

Не менш оригінальним рішенням можна назвати вертикальні або горизонтальні жалюзі, які можуть бути виконані з пластика, бамбука, дерев'яних панелей або тканини. Такі конструкції не розвиваються на вітрі, досить прості в догляді, мають підвищену стійкість до ультрафіолету і різного виду забруднень.

Бамбукові фіранки, є якоюсь подобою рулонних штор і являють собою цілісне полотно, що складається з тонких стебел, переплетених між собою за допомогою натуральних ниток.

Подібні штори є екологічно чистим продуктом, мають невелику вагу і завдяки пористості матеріалу досить добре пропускають повітря. Виготовляються бамбукові штори в світлих і темних деревних відтінках, прекрасно поєднуються з іншими видами текстилю, але мають деякі обмеження щодо вибору розміру.

Австрійські, французькі чи англійські штори об'єднуються між собою якоїсь помпезністю.

Для таких виробів характерна наявність дугоподібних складок і фестонів, які власне і зраджують шторам вишуканий і урочистий вигляд. Подібний «палацовий» стиль стане ідеальним рішенням для доповнення інтер'єру з класичними деталями.

Нитяні види штор по суті - це тонка серпанок на карнизі, що має кронштейн.

Такі штори мають відмінну повітропроникністю і в водночас прекрасно стримують сонячні промені.

Японські фіранки виглядають спокійно, лаконічно і являють собою щільно натягнуті полотна зі спеціальними напрямними, завдяки яким забезпечується захист від сторонніх очей і сонячного світла саме там, де це необхідно.