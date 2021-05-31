4 звички, які гублять наш мозок

Будь-який з нас хоче зберегти ясність розуму, щоб голова була світла, добре працювала і так би до самої старості, на все життя. І наш мозок - це, дійсно, можливо, найважливіший орган нашого тіла і від його стану залежить і здоров'я всього нашого тіла, і наше власне відчуття, повідомляє Здоровый образ.

У кожної людини існує багато різних звичок, в тому числі й досить шкідливих, згубно впливають на організм. На жаль, багато хто з таких звичок значно збільшують ризик розвитку таких захворювань як Альцгеймера і Паркінсона. Щоб відбувся незворотний процес в мозку, період іноді триває десятиліттями. Саме тому слід якомога раніше звернути увагу на свій спосіб життя і свої звички, щоб надалі уникнути важких і незворотних процесів.

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