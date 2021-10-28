7 звичок, які перетворюють ваш будинок у смітник

Безлад в будинку заважає не тільки в побутових справах, а й може викликати стрес. Є кілька особливо поганих звичок, які позбавлять будь-який будинок затишку, повідомляє Обозреватель.

Головні помилки, які позбавляють комфорту у квартирі.

Зберігати важливі речі разом з непотребом.

В шафі завжди буде безлад, якщо речі, якими ви користуєтеся, зберігаються разом з менш потрібними. Краще мати декілька окремих ящиків для зберігання електроніки, одягу, іграшок, кухонних приладів та інших речей.

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Звичка не прибирати за собою.

Звичка залишати безлад перетворює будинок на смітник. Щоб квартира була комфортна для життя, потрібно кожного дня присвячувати 10-20 хвилин прибиранню.

Не прибирати посуд після приготування їжі.

Гора посуду в мийці відбирає естетику будинку. Щоб позбутися цієї звички, набирайте в раковину воду з мийними засобами під час приготування страви. Після цього ополіскувати посуд значно легше.

На столі зберігається гора непотребу.

Речі першої потреби треба тримати під рукою. Найчастіше стіл заставлений предметами, які лише займають простір. На кухонному – має лежати не більше чотирьох речей.

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Зберігати розкидані речі.

Складені речі будуть виглядати охайно, якщо в шафі вони лежать по місцях. Варто зазначити, що потрібно розділяти одяг по сезонам, також розкладати светри, футболки, штани та спідниці окремо.

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Речі на сушці для одягу.

Погана звичка не прибирати довго сухі речі з сушки. По-перше, речі можуть припасти пилом або "вбратися" у шерсть домашнього вихованця. По-друге, цей елемент інтер'єру буде тиснути на вас і відбирати комфорт кімнати.

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Тягнути в дім непотрібні речі.

Майже кожен має звичку зберігати вдома непотрібні речі. Значно простіше підтримувати чистоту, якщо вдома не буде зайвих предметів. Час від часу усі речі, починаючи від кухонного приладдя, закінчуючи гардеробом, потрібно сортувати. Наприклад, безглузді сувеніри, подарунки, листівки, чеки та журнали не мають зберігатися вдома.