5 продуктів, які збережуть ваш зір

Нашим очам для нормальної роботи потрібні вітаміни та мікроелементи. Щоб зберегти гостроту зору надовго, важливо регулярно їсти "правильні" овочі та фрукти, повідомляє Сегодня.

Які вітаміни потрібні для здоров'я очей, в яких продуктах шукати корисні мікроелементи й як не допустити розвитку очних захворювань, розповіла лікар-офтальмолог вищої категорії Марини Пфаффінґер.

Через зір людина сприймає понад 80% інформації: отже важливість дбати про здоров'я очей очевидна. Крім дбайливого ставлення до очей, захисту їх від ультрафіолету, перенапруги (при роботі з різними гаджетами), потрібно знати, які мікроелементи корисні для здоров'я очей і де їх шукати.

Для підтримки здоров'я сітківки та гостроти зору потрібні пектини. Це рослинні полісахариди складної будови, простіше кажучи – розчинна харчова клітковина. Корисних для зору пектинів багато в яблуках.

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А також Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, вони мають протизапальний ефект, знижують сухість очей і допомагають знизити ризики розвитку вікових дегенеративних змін. Пектинами багаті практично всі овочі та фрукти, але в деяких пектинів більше, а в деяких – менше. Тому не всі овочі або фрукти однаково корисні для нашого зору.

Щодо вітамінів – деякі з них, особливо важливі для підтримки зору, наприклад, каротин, в чистому вигляді з продуктів не засвоюються. Тому для максимальної користі потрібно знати, які саме овочі та фрукти з якими продуктами слід поєднувати.

Якщо хочете підтримати зір, то обов'язково включіть у свій раціон наступні продукти.

Морква – цей овоч просто джерело b-каротину – провітаміну А, який перетворюється в організмі в безпосередньо вітамін А. Але каротин погано засвоюється організмом, тому морква потрібно їсти разом з жирами – маслом, вершками, сиром, сметаною. Можна зробити салат з моркви та заправити олією, сметаною або натерти сир і посипати зверху.

Яблука – ці фрукти, особливо їх шкірка містить багато пектинів. Тому корисно їсти яблука саме з шкіркою, тільки не забувайте їх ретельно мити. Взагалі пектинами багаті практично всі помаранчеві, зелені та жовті плоди, але яблука – особливо.

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Чорниця – ця ягода містить родопсин, зоровий пігмент, а також лютеїн. Вони підвищують гостроту зору і сприяють природному відновленню клітковини. Якщо ви не любите чорницю, то налягайте на інші ягоди, вони теж дуже корисні для здоров'я очей.

Лляна олія – джерело Омега-3 поліненасичених жирних кислот. Цей елемент теж дуже важливий для здоров'я очей, як і пектини. Всі звикли шукати Омега-3 в рибі, але в лляній олії його в рази більше. Тому замість звичного соняшникової або оливкової, можна використовувати лляне масло для тих же салатів.

Виноград – в ньому міститься антоціаніди і флавоноїди, які сприяють синтезу елемента ресвератрола в організмі. Цей антиоксидант допомагає захистити сітківку очей від негативного впливу ультрафіолету, впливу поганої екології, незбалансованого харчування тощо. Особливо багаті ресвератролом шкірка і виноградні кісточки. До речі, вино – цей благородний алкогольний напій, особливо червоне сухе, теж містить ресвератрол.