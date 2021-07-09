Користь чи шкода соєвого соусу для здоров'я

Попри те, що соєвий соус увійшов у наш побут досить давно, до кінця не ясно, чи треба нам його використовувати чи ні. Бо він не з нашої культури харчування. Але ми продовжуємо активно додавати його під час приготування швидкої вечері й не тільки, не замислюючись над тим, чи корисний соєвий соус для нас або навпаки, повідомляє Сегодня.

Дієтолог Альона Гаврилюк розповіла, що таке правильний соєвий соус, кому його можна, а кому ні.

Чим може бути корисний соєвий соус?

Якісний соєвий соус допомагає очистити стінки кровоносних судин від холестерину і нормалізує тиск. Високий вміст антиоксидантів у цьому соусі гальмує старіння організму і підвищує імунітет.

Процеси ферментації, дозрівання і пастеризації сої призводять до того, що кінцева суміш складається з більш ніж 300 речовин, від яких залежить її запах, колір і смак. Це спирти, цукру, амінокислоти і органічні кислоти. Цим і хороший соєвий соус.

Як може нашкодити соєвий соус?

Столова ложка соєвого соусу містить 38% ЕН солі. Також соєвий соус, насамперед вироблений хімічним шляхом, часто містить глутамат натрію Е621. У соєвому соусі міститься значна кількість амінів. Аміни – це натуральні хімікати, що зустрічаються в організмах рослин і тварин. Як правило, їх багато у витриманих продуктах, таких, як м'ясо, риба і сир. Серед амінів у соєвому соусі слід виділити гістамін і тирамін. Надлишок амінів у соєвому соусі не особливо небезпечний, але у деяких людей може бути до них непереносність. Один з інгредієнтів соєвого соусу – пшениця. Пшениця містить глютен і тому цей соус протипоказаний людям з целіакію (алергією на пшеницю).

Отже, можна зробити висновок, що соєвий соус вживати не шкідливо, якщо в невеликій кількості та з хорошим складом.