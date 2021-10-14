Кава: як правильно потрібно, щоб зберегти аромат і смак

Так часто буває – купуєш каву про запас, тримаєш в упаковці й п'єш, доки вона не закінчиться. Тільки часто стається нерозуміння – чому щоразу смак і аромат кави стає гірше. Відповідь на поверхні – вона абсолютно неправильно зберігається. Її "не влаштовує" або місце "дислокації", або температура, в якій вона перебуває, повідомляє Сегодня.

Експерт Андрій Чуковський розповів, де і з чим ми припускаємося помилок. Хтось рекомендує зберігати мелену каву в холодильнику, а хтось вважає, що зерно навіть у пачці може зберігатися лише три тижні.

Де правда?

Щоб розібратися – потрібно згадати, що ж приваблює нас в каві спочатку. Це – аромат. Саме заради утримання аромату, що постійно зникає, люди й ставлять собі питання стосовно її зберігання. Зрозуміло – якщо тобі дісталося дуже рідкісне зерно або кава з дуже цікавим смаком і ароматом – ти захочеш "розтягнути" її надовше. Варто спробувати зупинити "старіння", якщо ти відправився у відпустку на кілька місяців, а каву залишив удома через те, що вона не помістилася в ручній поклажі. Важко собі уявити інші причини. В запасі є приблизно кілька місяців, за які з нормальною кавою нічого не станеться.

Зізнаюся – деяке зерно через п'ять-шість тижнів після обсмажування тільки почне наближатися до свого потенціалу смаку та аромату. Це частіше стосується щільнішого і неглибоко обсмаженого зерна. Найчастіше – високогірної арабіки. Наприклад – ефіопської.

Міфи які пов'язані зі зберіганням зерна.

Наприклад – клапан на кавовій упаковці існує не для того, щоб кава "дихала", і навіть не для того, щоб ти, придавивши ніжно пачку, відчув весь спектр ароматів продукту (це скоріше побічне явище). А для того, щоб вуглекислий газ, що поступово виходить з обсмаженої кави, не розпирав пачку, і вона не займала вдвічі більше місця на складі. Не варто зберігати свіжу, придатну до вживання каву у вакуумі через ту ж постійну дегазацію. Це стосується і меленого зерна.

Головним ворогом кави з часом - стає окислення і жирно-кисле бродіння. В одному випадку ворожий контакт з повітрям. В іншому – температура, сприятлива для бродіння. Обидві ці реакції можна зупинити.

От кілька правил, як зберегти каву:

Не часто відкривай спаковування і не залишай її відкритою надовго. Змелюй зерно прямо перед приготуванням і не купуй мелену каву. Не бійтеся холодильника. Низька температура уповільнює всі реакції, що відбуваються в зерні. Тільки не забудь заклеїти скотчем клапан – щоб аромат солоних огірків і сиру "не прилип" до зерна.

В ідеальному варіанті - не розкривати пачку зі свіжообсмаженої кави, заклеювати клапан, залишати в морозилці при - 20 градусах хоч на кілька років. З плином часу, після розморожування, потрібно приготувати його і випити за кілька тижнів.