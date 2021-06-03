Нутриціолог назвала два простих продукти, багатих біотином

Біотін міститься всього в двох харчових джерелах. Їх легко можна знайти в будь-якому супермаркеті, повідомляє РБК-Україна.

Скажу відразу, існують тільки 2 харчових джерела, багатих біотином:

1. Яйця (жовток) - 15-30 мкг,

2. Печінка яловича і свиняча - від 35 мкг (до 200 мкг). ⠀

"І все. У всіх інших джерелах біотину в середньому 5 мкг і менше", - розповіла доктор Валентина Скороход.

Тобто, щоб отримати корисний елемент з інших продуктів, доведеться з'їсти їх нереально багато.

Скільки біотину потрібно людині на добу?

"Мінімальна добова норма - 30 мкг, за деякими даними, 50-100 мкг", - розповіла Валентина.

Чим корисний біотин

Для краси: якщо шаруються нігті, шкіра суха, волосся лізуть. Для нормалізації ваги: якщо є інсулінорезистентність.

Вона розповіла, що так як не всі вживають щодня яйця і печінку, а стан нашої мікрофлори (синтезує біотин) не завжди ідеально, то варто приймати біотин додатково.

"Якщо ви приймаєте полівітаміни, біотин, швидше за все, буде в концентрації від 30 мкг, в В-комплексі - від 200 мкг, в моноваріанті - від 500 мкг», - розповіла Валентина.

Кому показано приймати біотин

"Тим, кому знайомі проблеми з красою і вагою, описані вище. Також з віком знижується вміст біотину та інших вітамінів групи В, якщо є кишкова патологія, порушення обміну речовин, СРК, гіпокалорійне харчування, гельмінтози ... Навіть збалансоване харчування є дефіцитним по більшості вітамінів на 20-30%, в тому числі - біотину", - розповіла доктор.

Також Скороход підкреслила, що біотин - це все лише одне з усіх речовин, необхідних для здоров'я і краси.