Смішні дикі тварини, яких застав зненацька фотограф

Фотографи іноді цілодобово стежать за тваринами, щоб зловити вдалий кадр, повідомляє Обозреватель.

Папуга закликає тримати соціальну дистанцію.

Екзотичні папуги вітаються.

Зараз буде "кусь" – фотограф зафільмував розваги бегемотів.

Бегемоти розважаються у водоймі

Пернатий друг не поділився здобиччю.

Пташка заздрить здобичі друга

Ховрашок схожий на оперну співачку.

Ховрашок ексклюзивно позує фотографу

Ведмежат зловили на гарячому.

Ведмежата намагаються відкрутити колесо

Ведмідь засмутився, тому що йому не вдалося спіймати жодної рибини.

Засмучений ведмідь приліг відпочити

Ще один сумний красень позує фотографу.

Мавпа образилася, тому що у гостей закінчилося частування.

Мати не відпускає синочка.

Слони крокують поряд

Білочка радіє, бо знайшла величезний горіх.

Білка мило позує фотографу

Пристрасні танці на піску від молодого гризуна.

Гризун танцює на камеру

Пінгвін підкорює хвилі.

Пінгвін займається серфінгом

Мавпеня загадково позує фотографу.

Мавпеня купається в озері

Здається, зараз буде "пчих".