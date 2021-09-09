Смішні дикі тварини, яких застав зненацька фотограф
Фотографи іноді цілодобово стежать за тваринами, щоб зловити вдалий кадр, повідомляє Обозреватель.
Папуга закликає тримати соціальну дистанцію.
Зараз буде "кусь" – фотограф зафільмував розваги бегемотів.
Пернатий друг не поділився здобиччю.
Ховрашок схожий на оперну співачку.
Ведмежат зловили на гарячому.
Ведмідь засмутився, тому що йому не вдалося спіймати жодної рибини.
Ще один сумний красень позує фотографу.
Мати не відпускає синочка.
Білочка радіє, бо знайшла величезний горіх.
Пристрасні танці на піску від молодого гризуна.
Пінгвін підкорює хвилі.
Мавпеня загадково позує фотографу.
Здається, зараз буде "пчих".