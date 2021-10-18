Найкорисніший вид вівсянки

Вівсянка - один з улюблених здорових сніданків більшості людей. Тому що вона багата клітковиною, корисними вуглеводами і необхідними поживними речовинами. Крім того, це ідеальна основа для ще більш корисних добавок, таких як горіхи, багаті на білок і здоровими жирами, і насіння, багате на клітковину, повідомляє WomanEL.

Якщо ви хочете отримати ще більше користі від ранкової каші, є маленька порада. Будь-овес хороший, але необроблений овес Steel cut oats ще більш корисний.

Коли справа доходить до вівсянки, це найкорисніший вид для здоров'я

Steel cut oats (багато інтернет-магазини не переводять назву) - це найменш перероблена форма вівса. Це цілісна вівсяна крупа, нарізана на більш дрібні шматочки - ось і все!

Кайлі Іванір, лікар-дієтолог, називає його кращим для здоров'я вівсом.

«Волокна в них дуже корисні для кишечника, гормонів, ситості і втрати ваги».

Їх приготування займає більше часу, але в них міститься більше клітковини на півсклянки сухої порції (8 грамів клітковини).

Як правильно вибрати овес такого виду

В ідеалі купуйте органічний овес, бо овес сильно обприскати токсичним пестицидом, званим гліфосатом. Занадто велика кількість гліфосату може вплинути на здоров'я нашого кишечника, гормональний баланс і загальний стан здоров'я.

Як його готувати?

Щоб приготувати вівсяні пластівці, замочіть їх на ніч, а потім злийте воду на наступний день. Потім ви можете приготувати їх на плиті з невеликою кількістю води або рослинного молока. Замочування вівса на ніч допомагає полегшити його перетравлення.