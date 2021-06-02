Що буде якщо їсти яєчну шкаралупу кожен день

Кальцій - це один з найважливіших елементів, який необхідний нашому організму. Відомо, що наші кістки ростуть до 30 років. Тому, якщо вам менше ніж 30 років, то вживати адекватну кількість кальцію критично важливо, щоб сформувати ваш скелет. Але кальцій важливий не тільки для нашого скелета, але і для багатьох інших процесів в нашому організмі, повідомляє Здоровый образ.

Але цікавий факт в тому, що є такі продукти, в яких вміст кальцію навіть вище, ніж в молочці. Які це продукти? І в цьому відео розберемо, ніж він так важливий для нас, а також який найкраще джерело кальцію з усіх продуктів, присутніх в нашому житті.