Як оглянути родимки в домашніх умовах: ранні симптоми меланоми

Вони виростають на будь-якій частині тіла. Родимки або невуси - доброякісні утворення на шкірі, зазвичай чорні або коричневі. Саме через небезпеку ракових захворювань потрібно знати, як самостійно перевірити родимку. Меланома утворюється при мутації меланоцитів, повідомляє Врач Юрий Солодов​.

Але вчені поки не з'ясували, що саме викликає переродження клітин. Заведено вважати - рак шкіри формується під впливом зовнішніх факторів або спадкових. Як оглянути родимки в домашніх умовах? І на що потрібно звернути увагу - дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся.