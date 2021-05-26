Як оглянути родимки в домашніх умовах: ранні симптоми меланоми
Вони виростають на будь-якій частині тіла. Родимки або невуси - доброякісні утворення на шкірі, зазвичай чорні або коричневі. Саме через небезпеку ракових захворювань потрібно знати, як самостійно перевірити родимку. Меланома утворюється при мутації меланоцитів, повідомляє Врач Юрий Солодов.
Але вчені поки не з'ясували, що саме викликає переродження клітин. Заведено вважати - рак шкіри формується під впливом зовнішніх факторів або спадкових. Як оглянути родимки в домашніх умовах? І на що потрібно звернути увагу - дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся.