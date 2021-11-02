Які 7 звичок гроблять наші суглоби

Проблеми з суглобами виникають практично у кожної людини, і зрозуміло, з віком ці недуги говорять про себе все голосніше. Але і у молодих людей в сучасному світі ця проблема теж має місце. Найчастіше страждають, звичайно ж, колінні суглоби, а також тазостегнові, гомілковостопні та багато інших, повідомляє Здоровый образ.

Але найчастіше ми самі гробимо наші суглоби. Найчастіше наші звички й наш спосіб життя піддають їх величезному ризику. І саме підступне, що ми можемо про це навіть не здогадуватися. А з віком ця проблема буде тільки наростати. Так які це ризики та які це звички? Що необхідно знати, щоб наші суглоби зберігали здоров'я?

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