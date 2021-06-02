Модний джинсовий одяг 2021: головні тренди

Модний джинсовий одяг 2021: головні тренди

Джинсові речі стали помітним модним трендом в колекціях  2021. Дизайнери радять придивитися до курток з деніму, комбінезонів і суконь, повідомляє Обозреватель.

Це не тільки стильні предмети гардероба, але і дуже практичні.

Джинсова куртка

У цьому сезоні найбільш актуальні класичні джинсові куртки, що нагадують жакет. Також в моді укорочені джинсові куртки. Що стосується кольору: тут теж переважає класичний синій денім.

Модна джинсова куртка
Модна джинсова куртка
Модна джинсова куртка
Модна джинсова куртка
Модна джинсова куртка
Модна джинсова куртка

Джинсовий total look

Модно поєднувати джинсову куртку з сукнею, шортами або спідницею з деніму. Образ можна доповнити джинсовими кедами або чобітьми, а також аксесуарами з того ж матеріалу: сумкою і пов'язкою на голові.

Модний джинсовий total look
Модний джинсовий total look
Модний джинсовий total look
Модний джинсовий total look
Модний джинсовий total look
Модний джинсовий total look

Джинсові комбінезони та сукні

У цьому сезоні в моді джинсові комбінезони з довгими об'ємними рукавами, з поясом і кльошними або прямими штанами. Також слід звернути увагу на джинсову сукню або стильний сарафан.

Модний джинсовий комбінезон
Модний джинсовий комбінезон
Модна джинсова сукня
Модна джинсова сукня
Модний джинсовий сарафан
Модний джинсовий сарафан

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