Ремонт у житловому будинку: штрафи за порушення тиші

Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, без погодження з мешканцями будинку терміну початку і завершення робіт заборонено, повідомляє Лiга.Закон.

Будівельні, ремонтні та декоративні роботи в будні дні дозволяється проводити виключно з 08:00 має бути припинено рівно о 21:00. Якщо будь-які гучні звуки будуть доноситися з квартири пізніше цього часу, сусіди мають право поскаржитися в поліцію на власника житла.

Дуже часто роблять ремонт у суботу, неділю і на свята, оскільки не потрібно виходити на роботу. Однак, у вихідні та святкові дні закон забороняє проводити гучні роботи протягом цілої доби.

Якщо ви не хочете страждати через недосипання, варто вжити певні заходи для боротьби з порушниками:

1. Для початку спробуйте вирішити питання мирним шляхом, доброзичливо попросіть перестати шуміти.

2. Якщо співрозмовник відмовляється, повідомите про те, що в законі чітко зазначено, з якого часу можна робити ремонт і о котрій потрібно припинити, і якщо він не буде дотримуватися встановленого режиму, вам доведеться звернутися зі скаргою до правоохоронних органів.

3. Якщо не вдалося в спокійній обстановці вирішити ситуацію, телефонуйте в поліцію. Назвіться і поясніть суть проблеми, будьте наполегливі і добийтеся того, щоб за вказаною адресою прибули поліцейські.

4. Працівники поліції повинні зафіксувати порушення і оформити відповідний протокол. Даний документ варто уважно вивчити, перевірити достовірність зазначеної інформації, включаючи дату і час, адресу та інші відомості.

Для того, щоб сусіди перестали порушувати тишу не тільки на 1 ніч, коли приїхала поліція, а в цілому на майбутнє, до них, як до порушників громадського порядку, органами поліції або судом можуть бути застосовані покарання, передбачені статтею 182 Кодексу про адміністративні порушення.

Так, за порушення вимог закону та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від надмірного шуму і дотримання тиші до винних осіб може бути застосоване покарання у вигляді попередження або штрафу в розмірі від 85 до 255 гривень.

Якщо ж протягом 1 року за тією ж самому громадянину - сусідові буде зафіксовано ще одне таке ж порушення, то до порушника застосовується штраф у розмірі від 255 до 510 гривень з конфіскацією предмета вчинення правопорушення - джерела шуму (тобто конфіскація аудіо апаратури, побутових інструментів для ремонту та інших предметів порушення тиші).

Якщо сусідом-порушником є не просту фізичну особу, а підприємець або фірма, організація, підприємство, компанія, то розмір штрафу за перше порушення складає від 255 до 510 гривень; за повторне порушення протягом 1 року - від 850 до 2550 гривень з конфіскацією предмета порушення.