Звички, які викликають рак

У всьому світі онкологічні захворювання знаходяться на вершинах списків серед причин смертності людей. І одні з чинників, які впливають на розвиток раку, - буденні звички людини. Як спробувати захистити себе від онкології через зміну звичної поведінки розповів лікар Станіслав Ракітін, повідомляє Tumentoday.

Генетична лотерея

Розхожий вислів про те, що будь-яка людина - раб своїх звичок, має свій особливий сенс і в медицині. Однак все ж онкологія розвивається не тільки через шкідливих звичок.

- Повинна скластися сукупність грізних чинників: генетична схильність, стан імунітету, - попередив лікар.

Останнім пунктом цього списку є шкідливі звички. Але вони теж несуть з собою, хоч і не первинні, ризики розвитку хвороби.

Найпершим в списку шкідливих звичок - куріння, яке призводить до багатьох видів раку: губи, порожнини рота і, звичайно, легких.

На другому місці - алкоголь. Механізм згубної дії спиртного простий: етанол порушує формування ділення клітин, впливає на структуру ДНК. Йде розвиток «потворних» клітин, тобто онкологічних. Якщо є виразкові дефекти, в них потрапляє алкоголь, це призводить до подальшого загострення і деформації клітин.

Постійне вживання спиртного дійсно призводить до деяких видів раку, наприклад, пухлин порожнини рота, органів травної системи, шлунково-кишкового тракту (шлунка, кишківника, підшлункової залози), - перерахував Станіслав Ракітін.

До неочевидних причин можна віднести вживання занадто гарячої їжі, що істотно позначається на роботі наших органів, веде до опіків, деформації клітин і навіть раку. Особливо страждає стравохід, йде загострення ще ряду хронічних проблем.