Топ-3 причини, які призводять до дефіциту енергії

Зміна сезонів часто супроводжується депресивними настроями, занепадом сил і взагалі небажанням вести соціальне життя. Не варто звинувачувати себе, шукати причини у складному характері, тому що цьому завжди є цілком логічне пояснення. Банальна нестача вітамінів і мікроелементів в організмі може істотно впливати не лише на роботу обмінних процесів, але й на настрій людини, повідомляє Ukr.media.

Про те, як розпізнати у себе перші ознаки енергодефіциту і що з цим робити, ми розповімо далі.

Анемія

Брак заліза в організмі призводить до неприємних наслідків зі здоров'ям, зокрема до анемії. Залізо виконує безліч життєво важливих функцій, наприклад, транспортування кисню у тканини. Без кисню не відбувається жоден біохімічний процес і жодна реакція у нашому організмі, звідси відсутність енергії.

Ознаки анемії:

відчуття втоми вранці, коли немає сил навіть на те, щоб встати з ліжка;

сонливість. Ви весь час є невиспаними: скільки б ви не спали, вам все одно хочеться ще подрімати;

апатія і пригніченість: емоційне напруження.

Такі неприємні відчуття організм намагається перебороти за допомогою цукровмісних продуктів: коли нам сумно, виникає непереборне бажання з'їсти якийсь десерт. Солодощі — джерело вуглеводів, яке миттєво дає організму енергію, але її вистачає ненадовго. Через короткий проміжок часу вам знову потрібна порція "цукрового допінгу", і у вас виникає харчова залежність. Зворотною реакцією на швидкий сплеск енергії в організмі є дратівливість і навіть злість.

Проблеми з щитоподібною залозою

Найчастіше проблеми з щитоподібною залозою логічно виникають з першої проблеми — анемії. Порушення роботи щитоподібної залози призводить до уповільнення метаболізму, зменшення рівня енергії в організмі в цілому.

Дефіцит вітаміну D

Вітамін D бере участь у більш ніж 2500 біохімічних процесах в організмі. Його сміливо можна назвати прогормоном, вітаміном, який впливає на наші гени. За умов дефіциту вітаміну D організм не може повноцінно функціонувати.

Якщо ви виявили перші ознаки дефіциту, не поспішайте займатися самолікуванням, навмання приймати вітаміни — спочатку пройдіть повноцінне обстеження, здайте аналізи та проконсультуйтеся з фахівцем.