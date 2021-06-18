Який найкорисніший продукт для жіночого здоров'я

Раціон жінки повинен бути корисним, поживним і правильно збалансованим, тому що від нього залежить настрій, зовнішній вигляд і здоров'я в цілому. Особливу увагу експерти рекомендують звернути на фініки. Чому, повідомляє Коментарі.

Закордонні дослідники визначили, що в жіночому раціоні ці смачні плоди повинні бути присутніми практично кожен день, особливо після 45 років. Фініки є профілактичним засобом, здатним уповільнити процеси старіння організму. Більш того, їх називають "ліками" в період менструації та клімаксу, тому що плоди допомагають полегшити стан.

Медики також підкреслюють, що регулярне вживання фініків добре позначається на зовнішньому вигляді жінки, а ще на її гормональному фоні. У складі продукту багато заліза, кальцію, магнію, фосфору, вітамінів групи В.

Оптимальна добова норма фініків для дорослої людини — не більше ніж 10 штук. Ці плоди сприятливо діють на організм: знижують в крові рівень "шкідливого" холестерину, зміцнюють серцево-судинну систему і також кістки, допомагають нормалізувати тиск і покращують травлення. Їсти плоди бажано в першій половині дня і під час вживання запивайте їх водою.

Також фініки корисно приймати вагітним і жінкам, які годують грудьми, тому що речовини, які входять до їх складу, сприяють синтезу гормону окситоцину — він зміцнює стінки матки та сприяє поліпшенню родової діяльності.