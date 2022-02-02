Які дієтичні добавки потрібні для балансу гормонів

Дисбаланс гормонів негативно відбивається на різних сферах здоров'я. Його деякими симптомами є депресія, порушення травлення, безпліддя. Для поліпшення гормонального здоров'я можна скорегувати спосіб життя, змінити харчування і почати вживати харчові добавки, повідомляє Econet.

Терапія гормонального дисбалансу, як правило, являє собою замісну терапію синтетичними гормонами (протизаплідні, ліки для лікування щитовидки, інсулінові ін'єкції і т.д.). Але це лише маскує симптоми, а не допомагає позбутися від них.

Як упорядковувати співвідношення гормонів без побічних ефектів і синтетичних медикаментів за допомогою дієтичних добавок?