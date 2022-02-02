Які дієтичні добавки потрібні для балансу гормонів
Дисбаланс гормонів негативно відбивається на різних сферах здоров'я. Його деякими симптомами є депресія, порушення травлення, безпліддя. Для поліпшення гормонального здоров'я можна скорегувати спосіб життя, змінити харчування і почати вживати харчові добавки, повідомляє Econet.
Терапія гормонального дисбалансу, як правило, являє собою замісну терапію синтетичними гормонами (протизаплідні, ліки для лікування щитовидки, інсулінові ін'єкції і т.д.). Але це лише маскує симптоми, а не допомагає позбутися від них.
Як упорядковувати співвідношення гормонів без побічних ефектів і синтетичних медикаментів за допомогою дієтичних добавок?
- Цинк рекомендується приймати жінкам в пред менопаузі для функцій мозку і настрою.
- Маку (лікарська рослина) приймають при сексуальної дисфункції, зниженому статевий потяг, неспокої у чоловіків і у жінок.
- Пробіотики приймають для здоров'я кишківника.
- Вітамін С рекомендується жінкам для відновлення фертильності, він знижує тривожність і стрес у представників обох статей.
- Магній + B6 знімають стрес і симптоматику ПМС.