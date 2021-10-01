Методи, які допомагають розігнати лімфу і зменшити целюліт

У боротьбі з целюлітом головне завдання - "розігнати" застояну лімфу. Без цього хворобливі антицелюлітні масажі, уколи мезотерапії та інші салонні процедури будуть приносити лише тимчасовий ефект, повідомляє Вести.

Отже, розігнати лімфу допоможуть наступні дії:

Скандинавська ходьба. При целюліті показана будь-яка ходьба - аби ви не засиджувалися на дивані. Але особливо ефективна в боротьбі з цією проблемою скандинавська ходьба з палицями. По-перше, спираючись на них, ви можете розвинути крейсерську швидкість. А значить, кровообіг посилиться, покращиться мікроциркуляція - про це вам розповість приємне відчуття поколювання в самих насиджених місцях. По-друге, під час скандинавської ходьби потрібно постійно стискати й розтискати руки.

При целюліті показана будь-яка ходьба - аби ви не засиджувалися на дивані. Але особливо ефективна в боротьбі з цією проблемою скандинавська ходьба з палицями. По-перше, спираючись на них, ви можете розвинути крейсерську швидкість. А значить, кровообіг посилиться, покращиться мікроциркуляція - про це вам розповість приємне відчуття поколювання в самих насиджених місцях. По-друге, під час скандинавської ходьби потрібно постійно стискати й розтискати руки. Тряска. У східному танці живота одне з топових рухів - колінна тряска. Потрібно стати, перенісши вагу тіла на ноги, злегка присогнув коліна, і, трохи відриваючи п'яти, почати дуже швидко трясти колінами. При цьому стегна ходять ходором, і здається, що все "поклади" просто растрясиваются. Такі вправи потрібно виконувати кожен день хоча б протягом пари хвилин. Коштом швидких рухів стегнами, за словами Ірини Сивцова, поліпшується кровообіг і рух лімфи в тканинах.

Лімфодренажна гімнастика. Вправи, які в неї входять, можна виконувати по ходу справи - в повсякденному житті, не виділяючи якийсь окремий час на них. Припустимо, варіть кашу дітям - поки її розмішуєте, перекочуйтеся на стопах. Підніміться на носки, затримайтеся на секунду, потім спустіться і перекотитесь на п'яти. Повторіть раз 20. Лягли на диван - зробіть "японську вібрацію". Підніміть вгору руки та ноги, злегка зігнуті в колінах, і трусіть ними одночасно, намагаючись максимально розслабити. Пару хвилин достатньо, щоб розігнати застояну лімфу.

Вправи, які в неї входять, можна виконувати по ходу справи - в повсякденному житті, не виділяючи якийсь окремий час на них. Припустимо, варіть кашу дітям - поки її розмішуєте, перекочуйтеся на стопах. Підніміться на носки, затримайтеся на секунду, потім спустіться і перекотитесь на п'яти. Повторіть раз 20. Лягли на диван - зробіть "японську вібрацію". Підніміть вгору руки та ноги, злегка зігнуті в колінах, і трусіть ними одночасно, намагаючись максимально розслабити. Пару хвилин достатньо, щоб розігнати застояну лімфу. Контрастний душ. Старе добре засіб - не забувайте про нього.

"Контрастний душ призводить лімфу шляхом за рахунок скорочення і розслаблення стінок судин", - пояснює Ірина Сивцова.

Масаж. Ідеально, якщо перед душем ви зробите масаж сухою щіткою.

"Масажні рухи на ногах потрібно робити строго вгору, уникаючи зони під колінами, місць, де розширені вени, є якісь висипання. На стегнах і животі робіть їх за годинниковою стрілкою", - радить Ірина Сивцова.