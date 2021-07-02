Самі мстиві знаки Зодіаку

Всі представники зодіакального кола переживають образи по-своєму. Одні не звертають уваги на дратівливий чинник, в інших знижується рівень довіри до навколишніх, а треті планують витончений і жорстоку відповідь, повідомляє Astrogika.

Злопам'ятні особистості

Скорпіон: Представники знака води не відрізняються вразливістю, але будь-який удар вони не залишать без уваги. Скорпіони дотримуються думки, що помста - це страва, яку слід подавати холодним. Вони не кидаються з кулаками на кривдника, а розробляють кровожерливий і бездоганний план. Якщо зачеплено самолюбство підопічних Плутона або честь його родини, він ні перед чим не зупиниться. Кривдник обов'язково буде покараний за всіма правилами мафіозної відплати. Для помсти Скорпіон здатний вразливістю, але будь-який удар вони не залишать без уваги.

Діва: Серед найбільш мстивих знаків названий і представник земної стихії. Діви добродушні по натурі, намагаються не завдавати шкоди навколишнім, але не дозволять зловживати своїм хорошим ставленням. Вражене самолюбство - перший крок до продуманої і спланованої помсти. Діва вибере максимально жорстокий варіант відплати, щоб кривдник надовго запам'ятав результати свого необдуманого випаду. Для представників знака землі помста є одним з ритуалів кодексу честі, який повинен бути приведений у виконання. Діва страшна витонченої фантазією і аналітичним складом розуму, завдяки чому удар доведеться точно в ціль.

Телець: Прямолінійні представники знака землі не терплять нечесної гри, тому сприймають близько до серця будь-яку несправедливість. Тельці не дуже сподіваються на закони Всесвіту, вважаючи за краще самостійно вершити правосуддя. Підопічним Венери не вистачає витонченості, через що помста виходить кострубатою і викликає черговий потік насмішок. Кривдник встигає продумати план захисту, тому відновлення справедливості відкладається. Завдяки природної завзятості Телець буде знову і знову робити спроби, поки не помститься непорядній людині.

Лев: Комунікабельність та добродушність Льва вельми оманливі, оскільки за маскою благородства ховається злопам'ятна особистість. Представники вогняного знаку не звикли відкладати справи в довгий ящик - і помста не стане винятком. Агресія так само велика, як і щедрість царственої особи, але за силою може перевершувати гнів Скорпіона. Лев рідко пускає в хід кулаки, вважаючи за краще виставити кривдника в непривабливомусвітлі та обсміють його публічно. Якщо не вдається помститися моментально, з часом підопічні Сонця заспокоюються, але не здатні остаточно забути неприємний момент. При нагоді вони з задоволенням станцюють на кістках кривдника запальну румбу.

Пам'ятають всіх, хто коли-то їм робив боляче

Близнюки: Не дивлячись на легкий характер і веселу вдачу, представники повітряного знака не упускають можливості відповісти на отриманий негатив. Близнюки вважаються умілими удавальниками та лицемірами, тому здатні удати, що не почули випаду на свою адресу. Однак в голові у них вже зріє план помсти, з яким вони обов'язково дадуть хід. Конфліктувати безпосередньо підопічні Меркурія не стануть - в більшості випадків через власного худорлявої статури й фізичної переваги суперника. Красномовство - найкраща зброя Близнюків, які вміють складати правдоподібні історії. Плітки напевно вдарять по репутації кривдника, і він навіть не зрозуміє, звідки дме вітер.

Овен: Як і Леви, підопічні Марса ніколи не відкладають помста в довгий ящик. Овен тут же кинеться на кривдника з кулаками, вважаючи побої цілком адекватною відповіддю. Представники вогняного знаку занадто прямолінійні і імпульсивні, щоб вибудовувати витончені плани помсти. Логіка у чоловіків-Овнів проста: напросився - отримуй. Без ліричних вступів і довгої передмови кривдник вирушить в найближчу травматологію. Жінки, народжені під знаком вогню, не настільки агресивні, але вміють відстоювати свою честь і гідність. Вони обов'язково пройдуться по противнику важкою артилерією, вибравши гнівну тираду і дзвінкий ляпас.

Рак: В помсти максимально проявляється пластичність підопічних Місяця, які діють з майстерністю досвідченого психолога. Рак зробить все, щоб викликати у кривдника найсильніші докори сумління. Після конфлікту представники знака води ховаються в захисний «панцир», спостерігаючи звідти за противником. Мовчанка може тривати від кількох днів до місяців, поки мета не буде досягнута. Якщо бойкот не вплинув дії, Раки йдуть на крайні заходи. Вони здатні зіпсувати річ опонентові, вибираючи предмет дорожче. Астрологи не радять зв'язуватися з раками, щоб одного разу не виявити подряпини на елітному автомобілі або плями на вечірній сукні.

Риби: Чутливість представників знака води досягає апогею, тому останньою краплею може стати необережний погляд або випадково кинуте слово. Риби не прикидаються - вони дійсно ображаються на різкі фрази або некрасиві вчинки. Підопічні Нептуна не почнуть бійку, не стануть обзиватися у відповідь, оскільки в їх арсеналі є ефективна зброя. Вони розповідають про неприємної ситуації навколишнім, розписуючи все в похмурих фарбах. Риби здатні скласти, щоб викликати жалість і співчуття співрозмовників. Наклепи, плітки, дрібні капості та скарги у вищі інстанції - представники стихії води нічим не погребують заради відновлення справедливості.

Чи не тримають зла на своїх ворогів

Водолій: У рейтингу найбільш злісних знаків Зодіаку підопічні Урана плетуться в хвості, оскільки залишають правосуддя на волю Всесвіту. Якщо хтось став жертвою помсти Водолія, то ситуація стала результатом неймовірних збігів. Представники повітряної стихії не будуть заплановано будувати підступи, вважаючи подібну поведінку негідним. Образити Водолія складно, адже він не допустить цілеспрямованої атаки. Сарказмом, образливими словами і їдким гумором підопічні Урана з легкістю поставлять опонента на місце. Жорстоко мстити Водолії не вміють і не хочуть, щоб випадково не зіпсувати собі карму.

Стрілець: Представники вогняного знаку досить злопам'ятні, але придумувати план відповіді не будуть. Вони дочекаються слушної нагоди, щоб з гордістю вигукнути: «А я ж попереджав!». Стрілець відповість кривдникові, коли навколо зберуться вдячні глядачі. Публічне приниження опонента більше нагадує спектакль, де режисером стане самовпевнений представник стихії вогню. Вразливість яскравіше проявляється у жінок, які не люблять зауважень на свою адресу. Кривавої розправи можна не чекати, але Стрілець доставить масу незручностей. Якщо потрібна бюрократична довідка, а її видає підопічний Юпітера, якому відвідувач колись наступив на ногу і не вибачився, заради папірця доведеться пройти всі кола пекла.

Козоріг: Підопічні Сатурна рідко мстять - вони просто виганяють кривдника з кола свого спілкування. Козероги не вживають відповідних дій, а доводять власну правоту і відновлюють справедливість. Змусити представників земної стихії опуститися до помсти практично неможливо. Винятком є ситуація, коли зачеплена честь сім'ї або партнера Козорога. Безпосередньо підопічний Сатурна конфліктувати не буде, але збере важелі влади й впливу у своїх руках. Коли кривдник виявиться загнаним в кут, йому доведеться йти до Козорога на уклін з вибаченнями.

Ваги: Почесне звання «антімстітеля» відведено гармонійним і чутливим Терезам. У популярних гороскопах представлені ідеальні якості підопічних Венери: тактовність, дипломатичний дар, доброзичливість, поступливість. З таким послужним списком складно уявити знак Терези зі злісним оскалом або стиснутими кулаками. Вони викличуть опонента на відверту розмову, м'яко пояснять його неправоту і втечуть з гордо піднятою головою. Ваги виконують роль миротворців, вміють нейтралізувати давній конфлікт і не дозволяють розгорітися новому скандалу. Не дивно, що про помсту підопічні Венери мають слабке і віддалене уявлення.

Не варто довго ображатися на тих, хто вас образив. Закони Всесвіту рівні для всіх, тому, як то кажуть, і їх покарають. Не псуйте собі карму, живіть в мирі, злагоді та любові з усіма оточуючими, тоді все у вас буде чудово.