Кращі ідеї дизайну вбиральні в спальні

Кращі ідеї дизайну вбиральні в спальні

Попри те, що найбільш поширеним місцем для зберігання різних речей вважається шафа, таке пристосування, як гардеробна, має масу переваг перед подібним видом меблів. Наявність вбиральні це можливість отримати більше простору для зручного зберігання речей. У цьому затишному куточку можна одночасно розмістити гардероб відразу кількох людей, повідомляє Remontbp.

І найголовніше - гардеробна ні в якому разі не спотворить загальний інтер'єр кімнати, навіть якщо мова йде про облаштування подібного пристосування в спальнях з невеликою площею.

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Навпаки, подібне рішення стане оригінальною родзинкою приміщення, а у вас з'явитися прекрасна можливість звільнити простір від всіляких речей, адже вони будуть зібрані в одному місці і надійно заховані за дверима або шторою від сторонніх очей.

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Принципи розміщення вбиральні в спальній кімнаті

Перше, на що слід звернути увагу, приступаючи до планування простору в спальні - це визначення місця для сну, де передбачається розміщення ліжка.

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Потім можна проєктувати розташування місця для зберігання речей. Також не слід забувати про вільний прохід між предметами меблювання й обов'язкову наявність простору для відчинених дверей.

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Всі полки заведено встановлювати на зручній відстані один від одного. Тип вішалок підбирається відповідно до розмірів вбиральні. Дрібні предмети можна зберігати в консолях або висувних ящиках.

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Вузька або невелика спальня

Найбільш вдалим рішенням для вузької або невеликої спальні вважається кутова гардеробна, яка не займає багато місця, досить містким коштом своєї ергономіки й кругових вішалок.

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Крім цього, кутова гардеробна допомагає візуально скорегувати кімнату, згладжує гострі кути та розширює простір.

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При створенні затишного куточка для переодягання та зберігання речей у витягнутому або прямокутному приміщенні актуальним рішенням стане облаштування вбиральні у вигляді букв П або Г. В цьому випадку перехід конструкції з довгої стіни на більш коротку одночасно дозволяє ефективно використовувати простір і візуально скорегувати форму приміщення.

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Велика і широка спальня

Спальна кімната з такими розмірами дозволяє створити в ній повноцінну гардеробну.

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Економити кожен сантиметр в цьому випадку нема потреби, тому можна сміливо розмістити майбутні полки та шафи для зберігання уздовж самої довжиною стіни.

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Шафа-гардеробна

Гардеробна у вигляді шафи являє собою містку конструкцію з безліччю поличок, відсіків і штанг, яка може мати вигляд популярних останнім часом шаф-купе, організовуватися за спеціальною перегородкою або в кутку.

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При цьому обов'язковою деталлю при установці подібних варіантів вважаються розсувні двері, які дозволять приховати вміст вбиральні, і не будуть займати місце. Габарити й дизайн шафи-вбиральні повністю залежить від смакових пристрастей господаря і його фінансових можливостей.

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Кутова гардеробна

Розташування місця для зберігання речей в одному з кутів спальні є прекрасним рішенням для облаштування невеликої кімнати.

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Розташовується гардеробна в подібних приміщеннях збоку від входу або біля короткої стіни біля вікна, що дозволяє заощадити на освітлення всередині самого сховища.

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Вбудована вбиральня

Основною перевагою подібного виду вбиральні є максимальне заповнення наявного простору - ніші, які дуже часто зустрічаються в плануванні приміщень спальних кімнат або будь-якого вільного простору.

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У більшості прикладів, вбудовані гардеробні оснащені розсувними дверима, на яких кріпляться дзеркала або спеціальні панелі з візерунками або орнаментом, відповідним загальному стилю оформлення спальні.

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Прохідна гардеробна

Така дизайнерська пропозиція стане відмінним рішенням для приміщень з невеликою площею, вхід в які відбувається через коридор.

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В цьому випадку передбачувані полки та секції для зберігання різних речей розташовуються по обидва боки стін коридору з обов'язковим правилом - забезпечення проходу в кімнату шириною не менше 80 см. При такій організації гардеробного сховища прийнятно використання розсувних видів дверей або облаштування вбиральні з відкритими полицями.

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Облаштування гардеробної за шторою

Подібна ідея, по суті, є різновидом відкритої вбиральні, при створенні якої замість важких фасадів або різних видів дверей використовуються штори або спеціальні ширми.

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А якщо колір текстилю або полотен ширми вам набрид, ви завжди можете освіжити або оновити подібні засоби розмежування.

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