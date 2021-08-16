Найбезглуздіші та курйозні весільні фото

Весілля – один із найважливіших днів у житті людини. Пари готуються і планують захід, сподіваючись, що це буде найкращий день, повідомляє Обозреватель.

Інколи не все йде за планом, а через непередбачувані ситуації виходять реально кумедні весільні знімки.

Наречені хотіли зробити атмосферне фото поряд із лошам.

Кінь хотів спробувати на смак букет нареченої
Кінь хотів спробувати на смак букет нареченої. Джерело: Ken Pak Photography

Кондитер переплутала дизайн весільного торта.

Не дуже апетитний торт.
Не дуже апетитний торт. Джерело: Imgur/LaMerMerci

Очікування і реальність: наречені зробили замовлення у невмілого кондитера.

Торт мав бути у формі королівського замку.
Торт мав бути у формі королівського замку. Джерело: cakewrecks.com

Подружки нареченої вірять в удачу.

Хтось дуже хотів вийти заміж.
Хтось дуже хотів вийти заміж. Джерело: tuxboard.com

Дідусь вимагає правнуків якомога швидше.

Дідусь жартома погрожує внукам
Дідусь жартома погрожує внукам. Джерело: Picline

Весілля дуже виснажило молодят.

Наречені помітно втомилися
Наречені помітно втомилися. Джерело: vpodobay

Наречені вирішили охолодитися в річці.

Наречені купаються у водоймі
Наречені купаються у водоймі

Сільське весілля не обходиться без кумедних фотографій.

Весільна фотосесія у селі
Весільна фотосесія у селі

Є що згадати після весілля.

За секунду до падіння.
За секунду до падіння.

Хтось із гостей недолюблював наречених.

Дехто не промахнувся.
Дехто не промахнувся.
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