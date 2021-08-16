Найбезглуздіші та курйозні весільні фото

Весілля – один із найважливіших днів у житті людини. Пари готуються і планують захід, сподіваючись, що це буде найкращий день, повідомляє Обозреватель.

Інколи не все йде за планом, а через непередбачувані ситуації виходять реально кумедні весільні знімки.

Наречені хотіли зробити атмосферне фото поряд із лошам.

Кінь хотів спробувати на смак букет нареченої. Джерело: Ken Pak Photography

Кондитер переплутала дизайн весільного торта.

Не дуже апетитний торт. Джерело: Imgur/LaMerMerci

Очікування і реальність: наречені зробили замовлення у невмілого кондитера.

Торт мав бути у формі королівського замку. Джерело: cakewrecks.com

Подружки нареченої вірять в удачу.

Хтось дуже хотів вийти заміж. Джерело: tuxboard.com

Дідусь вимагає правнуків якомога швидше.

Дідусь жартома погрожує внукам. Джерело: Picline

Весілля дуже виснажило молодят.

Наречені помітно втомилися. Джерело: vpodobay

Наречені вирішили охолодитися в річці.

Наречені купаються у водоймі

Сільське весілля не обходиться без кумедних фотографій.

Весільна фотосесія у селі

Є що згадати після весілля.

За секунду до падіння.

Хтось із гостей недолюблював наречених.