Найбезглуздіші та курйозні весільні фото
Весілля – один із найважливіших днів у житті людини. Пари готуються і планують захід, сподіваючись, що це буде найкращий день, повідомляє Обозреватель.
Інколи не все йде за планом, а через непередбачувані ситуації виходять реально кумедні весільні знімки.
Наречені хотіли зробити атмосферне фото поряд із лошам.
Кондитер переплутала дизайн весільного торта.
Очікування і реальність: наречені зробили замовлення у невмілого кондитера.
Подружки нареченої вірять в удачу.
Дідусь вимагає правнуків якомога швидше.
Весілля дуже виснажило молодят.
Наречені вирішили охолодитися в річці.
Сільське весілля не обходиться без кумедних фотографій.
Є що згадати після весілля.
Хтось із гостей недолюблював наречених.