Нутриціолог розповіла який шоколад найкорисніший

Сіднейська дієтологиня Ребекка Гоуторн порівняла три види найбільш запрошеного шоколаду: молочний, темний і веганський. Виявилося, що найкорисніший із них – зовсім не веганський, а молочний, повідомляє Обозреватель.

На основі проведеного раніше експерименту дієтологиня розповіла: "Якщо ви любите темний або веганський шоколад, то обов'язково продовжуйте його їсти. Але якщо ви вживаєте їх тільки тому, що вважаєте їх більш корисними для здоров'я, то це ознака того, що ви просто їсте шоколад, який вам дійсно подобається".

Дослідження дієтологині показали таке: під час порівняння молочного, темного і веганського шоколаду виявилося, що саме молочний насправді містить менше калорій і насичених жирів, ніж інші два. А веганський містив майже вдвічі більше насичених жирів, ніж молочний.