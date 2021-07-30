Продукти, які борються із запаленням

Як виявилося, один з кращих способів зменшити запалення - не в аптечці, а в холодильнику. Дотримуючись протизапальної дієти, ви можете назавжди позбутися від проблеми, повідомляє Harvard Health Publishing.

Що робить протизапальна дієта? Ваша імунна система активується, коли ваше тіло розпізнає що-небудь чужорідне, наприклад, мікроб, пилок рослин або хімічну речовину. Це часто викликає процес, званий запаленням. Періодичні напади запалення, спрямовані на дійсно небезпечних загарбників, захищають ваше здоров'я.

Однак іноді запалення зберігається день у день, навіть коли вам не загрожує іноземний загарбник. Ось тоді запалення може стати вашим ворогом. Багато серйозних хвороб, які турбують нас, включаючи рак, хвороби серця, діабет, артрит, депресію і хворобу Альцгеймера, пов'язані з хронічним запаленням.

Один з найпотужніших засобів боротьби із запаленням надходить не з аптеки, а з продуктового магазину.

"Багато експериментальних досліджень показали, що компоненти продуктів харчування або напоїв можуть мати протизапальну дію," - говорить доктор Франк Ху, професор харчування і епідеміології факультету харчування Гарвардської школи громадської охорони здоров'я.

Виберіть правильні протизапальні продукти, і ви зможете знизити ризик захворювання. Постійно вибирайте неправильні, і ви можете посилити запальний процес.

Продукти, що викликають запалення

Постарайтеся по можливості уникати або обмежувати ці продукти:

рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб і випічка

картопля фрі та інші смажені продукти

газовані напої та інші цукровмісні напої

червоне м'ясо (гамбургери, стейки) і м'ясні напівфабрикати (хот-доги, ковбаса)

маргарин і жири

І навпаки протизапальна дієта повинна включати наступні продукти:

помідори

оливкова олія

зелені листові овочі, такі як шпинат, капуста і капуста

горіхи, такі як мигдаль і волоські горіхи

жирна риба, така як лосось, скумбрія, тунець і сардини

фрукти, такі як полуниця, чорниця, вишня і апельсини

Кава, що містить поліфеноли та інші протизапальні сполуки, також може захистити від запалень.

Щоб знизити рівень запалення, дотримуйтеся здорової дієти. Якщо ви шукаєте план харчування, який строго дотримується принципів протизапального харчування, подумайте про середземноморську дієту, яка багата фруктами, овочами, горіхами, цільнозерновими, рибою і корисними оліями.

Крім зменшення запалення, така дієта може зробити помітний вплив на ваше фізичне та емоційне здоров'я.