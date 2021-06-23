Одні вдома: що роблять діти, поки батьки не бачать (фото)
Кожен пам'ятає свої пустощі в дитинстві. Часто батьки навіть не підозрюють, на які витівки здатні їхні діти, повідомляє Обозреватель.
Поки батьки на роботі – у дітей було завдання нагодувати коти. Домашньому улюбленцю довелося обідати апельсином.
Мама жахнулася, коли побачила чим бавляться діти.
Поки батьки готували сніданок – дівчинка сама обрала вбрання.
Тато дивився футбол, поки донечки плавали у ванній.
Поки батьки не бачать, хлопчик демонструє щирі емоції.
Діти влаштували батькам розіграш, перевернувши всі склянки з водою догори дном.
Діти застрягли в шафі.
Бабуся мало не втратила свідомість, побачивши зміїв.
Діти розважалися з песиком і зробили йому дивний макіяж.
Тато вирішив, що павук справжній і закричав на весь будинок.
Дівчинка сумує за батьками, коли ті йдуть на роботу.
Мама попросила прибрати безлад в кімнаті і гарно поскладати речі. Донечка старанно виконала завдання.