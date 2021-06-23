Одні вдома: що роблять діти, поки батьки не бачать (фото)

Кожен пам'ятає свої пустощі в дитинстві. Часто батьки навіть не підозрюють, на які витівки здатні їхні діти, повідомляє Обозреватель.

Поки батьки на роботі – у дітей було завдання нагодувати коти. Домашньому улюбленцю довелося обідати апельсином.

Син погодував котика апельсином. Джерело: Reddit/Josh_Lyman

Мама жахнулася, коли побачила чим бавляться діти.

Діти влаштували похорон. Джерело: Reddit/yoilovetrees

Поки батьки готували сніданок – дівчинка сама обрала вбрання.

Дівчинка зібралася в дитячий садок. Джерело: Reddit/MatthewSmith58

Тато дивився футбол, поки донечки плавали у ванній.

Сестри приймають ванну. Джерело: Reddit/LongtimeLesbianLurker

Поки батьки не бачать, хлопчик демонструє щирі емоції.

Син не любить, коли батьки цілуються. Джерело: Reddit/Iamamanlymanlyman

Діти влаштували батькам розіграш, перевернувши всі склянки з водою догори дном.

Хлопці перевернули банки з водою і пішли гуляти. Джерело: Reddit/MathewRogers

Діти застрягли в шафі.

Діти закрилися у серванті і кликали на допомогу. Джерело: Reddit/Creator716

Бабуся мало не втратила свідомість, побачивши зміїв.

Діти підкинули зміїв на стіл. Джерело: Reddit/food.for.tots

Діти розважалися з песиком і зробили йому дивний макіяж.

Діти зробили макіяж песику. Джерело: Reddit/randall215

Тато вирішив, що павук справжній і закричав на весь будинок.

Діти влаштували пастку. Джерело: Reddit/cassiethomas812

Дівчинка сумує за батьками, коли ті йдуть на роботу.

Дівчинка прощається з татом. Джерело: Reddit/MetaDingus

Мама попросила прибрати безлад в кімнаті і гарно поскладати речі. Донечка старанно виконала завдання.