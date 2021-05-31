Несподівані лайфхаки з їжею, що полегшують життя

Далеко не кожен готовий проводити цінні години свого вільного часу на кухні. Але є спосіб полегшити собі життя, скориставшись дивовижними лайфхаками, повідомляє Обозреватель.

Щоб розрахувати потрібну кількість соняшникової олії – використовуйте звичайний розпилювач, пульверизатор.

Щоб повернути колишню свіжість хліба, булочок – облийте їх водою і поставте в духовку, через кілька хвилин хліб буде знову м'яким.