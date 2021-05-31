Несподівані лайфхаки з їжею, що полегшують життя
Далеко не кожен готовий проводити цінні години свого вільного часу на кухні. Але є спосіб полегшити собі життя, скориставшись дивовижними лайфхаками, повідомляє Обозреватель.
- Щоб розрахувати потрібну кількість соняшникової олії – використовуйте звичайний розпилювач, пульверизатор.
- Щоб повернути колишню свіжість хліба, булочок – облийте їх водою і поставте в духовку, через кілька хвилин хліб буде знову м'яким.
- Не любите чистити моркву? Цей лайфхак точно для вас, скребок для посуду за лічені секунди очистить шкірку.
- Хочете швидко очистити помідори – просто зробіть на них невеликі надрізи і поставте в духовку на кілька секунд.
- Усього за 60 секунд можна зробити відмінну приправу з базиліком до м'яса, супу й інших страв. Усе дуже просто і швидко, потрібно дрібно порізати свіжий базилік і поставити його в мікрохвильовку і вже дістати готову суху приправу.