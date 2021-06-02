Як швидше завагітніти за допомогою продуктів, що підвищують фертильність

Збалансована дієта допомагає зберігати здоров'я тіла. Жінки, які хочуть мати дітей, повинні в першу чергу забезпечувати себе певними поживними речовинами, повідомляє Frankfurter Rundschau .

Будь то фолієва кислота, вітамін D або рослинні білки: цілий ряд життєво важливих речовин може допомогти жінкам завагітніти. Тільки організм, який в достатній мірі забезпечений цими поживними речовинами, здатний генерувати енергію для вагітності. З іншого боку, недоїдання і сильний стрес можуть негативно вплинути на вагітність, тому що організм повинен зосередитися на підтримці життєво важливих функцій.

Ті, хто дотримується збалансованої і здорової дієти, тобто уникають промислового цукру і дуже солоних готових продуктів, часто використовують фрукти, овочі, цільнозернові продукти, бобові та інші рослинні джерела енергії, зазвичай споживають всі важливі поживні речовини. Однак жінки, які хочуть мати дітей, можуть підтримати своє тіло, частіше додаючи в меню наступні продукти.

Фолієва кислота (спаржа, арахіс, брокколі, білокачанна і брюссельська капуста, яйця або шпинат) - вітамін B9 -сприяє утворенню крові і метаболізму, а також процесам зростання, які відіграють важливу роль в заплідненні яйцеклітини. Гінеколог Петер Дорффлер посилається на «Дослідження здоров'я медсестер», в якому взяли участь близько 18 000 чоловік: «Вищий рівень фолієвої кислоти також може мати позитивний ефект: фолієва кислота не тільки покращує (...) овуляцію і імплантацію, але і знижує ризик захворювань нервів спинного мозку», - йдеться на сайті гінеколога.

Згідно з дослідженням Массачусетського університету в Амхерсті, адекватне споживання B6 (брокколі, квасоля, горох, картопля і капуста) покращує фертильність у жінок на 40%.

Жирні кислоти омега-3 (рослинні масла, горіхи, лосось або тунець) стимулюють приплив крові до репродуктивних органів, повинні покращувати якість цервікального слизу і сперми і благотворно впливають на гормональний баланс і овуляцію.

Цинк (емменталь, гауда, вівсяні пластівці, пшениця, волоські горіхи, сочевиця і кукурудза) бере участь у виробництві репродуктивних гормонів, таких як естроген, прогестерон і тестостерон, в організмі, тому необхідно задовольняти потребу в ньому, особливо у жінок, які хочуть мати дітей .

Вітамін B12 (оселедець, лосось, сир Гауда, яйця і сир) сприяє готовності до зачаття.