Що потрібно знати про відкладення солей в організмі

Коли ми говоримо про відкладення солей, виникають такі питання. Де в організмі утворюються солі? Як з ними боротися, щоб вони не відкладалися? І взагалі, що таке солі в організмі, повідомляє Econet.

Найвідомішими захворюваннями, пов'язаними з цією проблемою, вважаються подагра й остеохондроз. Ось як їх лікувати й проводити профілактику.

Якщо говорити про солі в нашому організмі, важливо розуміти, що вони знаходяться у внутрішньому середовищі в розчиненому стані. Кров (якщо ви, наприклад, вкололи палець і спробували на смак) - теж солона. У ній присутній натрію хлорид. Але в організмі можуть утворюватися і такі солі, які стають нерозчинними. І відкладаються вони в місцях, де є порожнини: в нирках, в сечовому міхурі, в суглобах, в зонах, де з'єднуються суглоби.

Солі та пов'язані з ними захворювання

Солі мають різноманітний характер по впливу на організм: ті, які розчиняються і ті, які не розчиняються.

Розчинні солі

Це солі сечової кислоти (МК). Вони призводять до подагри. Даний діагноз ставиться на підставі наступних ознак:

Тофуси (відкладення солей МК).

Виявлення в суглобах значного змісту МК.

Солі МК акумулюються в суглобах, де нижче температура. І подагра, як правило, починає розвиватися з суглоба великого пальця стопи.

Нерозчинні солі

Солі в суглобах або між ними (хребет) становлять особливу небезпеку для здоров'я. Остеохондроз - коли між хребцями з'являється надлишкове відкладення солей. Розчинити їх там не можна.

Діагностика сольових відкладень

Якщо є такі скарги: болі в шиї, хребті, в спині, можна провести ультразвукове дослідження і, при необхідності, МРТ.

Їжа істотно не впливає на утворення солей.

З солями можна боротися фізичними вправами. Чим старше ми стаємо, тим важливіше для нас грають роль пілатес і розтягування.

Нерозчинні солі, які змінюють хребет і роблять його тугим і не комфортним, йдуть поруч з солями сечової кислоти. І є правило: якщо ви будете контролювати рівень сечової кислоти, то ви поліпшите стан і по нерозчинним солям. Вони стають не такими міцними, бо не вступають в конгломерат з розчинними солями, і боротися з ними стає легше.

Тому люди, які контролюють рівень МК і виконують вправи на гнучкість і розтяжку, набагато менше страждають від остеохондрозу, головних болів і від проблем в спині.