Як доглядати за шкірою навколо очей в теплий період: косметолог

Навесні та влітку шкіра навколо очей особливо страждає. Ми часто мружимося від променів яскравого сонця, чим провокуємо появу зморшок в цій зоні. Недостатній догляд і захист сприяють тому, що зморшки швидше і надійніше фіксуються. Тому наше завдання - максимально відстрочити їх появу, повідомляє РБК-Украина.

Косметолог Ольга Петруніна назвала чотири обов'язкові правила догляду за шкірою навколо очей, які допоможуть відстрочити старіння.

1. Догляд повинен бути щоденним і делікатним. Обов'язкова ранкова база: умивання+крем для повік. Також ви можете протерти шкіру навколо очей тоніком/лосьйоном. За умови, що це засіб у вас НЕ для жирної шкіри. Крем для повік повинен бути у програмі догляду приблизно з 18 років. Це дуже бажано. У цьому віці віддати перевагу потрібно легким текстурам і зволожуючим компонентам. З 25 років крем для повік вже не потрібний, а обов'язковий. Але, повторюся, починати зволожувати необхідно як можна раніше.

На ніч крем для повік необов'язковий. Якщо ви наносите, робіть це за 1.5-2 години до сну (щоб не спровокувати набряк на ранок).

Як правильно наносити крем? Крем наносимо з кісткового краю (по орбіті), всі рухи направляємо наверх, обманюючи силу тяжіння. Не забувайте про область скронь - з віком промінчики поширюються саме туди. Рухому повіку уникаємо: на нього ніколи не наносимо крем. Наносячи крем на рухому повіку, ми можемо спровокувати набряк.

2.Додатковий догляд. Якщо стоїть завдання інтенсивно зволожити цю область, розгладити зморшки, освіжити, підтягнути, зменшити набряклість, підключайте до догляду маски та сироватки для повік.

3.SOS допомога. Якщо ж завдання - швидко освіжити шкіру навколо очей, прибрати набряк, вибирайте патчі. Це не основний догляд, а доповнення і швидкий результат у моменті.

4. Захист від сонця. Це може бути крем для повік SPF. Кепка, капелюх або панама, автомобільний козирок, все це допомагає нам тримати м'язи розслабленими, не мружитися.