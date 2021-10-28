5 найкращих місць для риболовлі в Україні

Риболовля – прекрасний спосіб відволіктися від буденної рутини, забути про турботи й насолодитися краєвидами. Для багатьох це улюблений вид активного відпочинку та незмінне хобі, повідомляє Обозреватель.

У відпустку можна поїхати із сім'єю на кілька днів, заночувати в наметах та приготувати смачну уху. До того ж культові локації пропонують не лише рибальство, а й інші розваги, які будуть цікаві дорослим і дітям. Які найкрутіші місця, куди відправитися на риболовлю в Україні після нересту.

Дністровський каньйон, Бакота – Хмельницька область

Дністровський каньйон – мальовниче місце для риболовлі.

На одному з чудес України — Дністровському каньйоні, відкриваються неймовірні краєвиди. Риболовля тут доволі складна, оскільки на дні є багато каміння. Брили слугують схованкою для великих риб, тому вони більші, ніж у звичайних річках. Бакота – це затоплене село у зв’язку з будівництвом Новодністровської ГЕС. На березі є бази відпочинку, туристичні стоянки та перевірені місця досвідченими рибалками. Сюди приїжджають на риболовлю зі всіх куточків України.

Найпоширеніша риба – лящ і сом, які виростають до величезних розмірів. Також сюди їдуть за судаком, найкраще ловити його зі схилів скель.

Озеро Світязь, Шацькі озера – Волинь

На озері Світязь можна спіймати вугра.

Озеро Світязь – найбільше в Україні, де місце для ловіння риби є майже всюди. Поблизу берега мілководдя на кілька метрів, але вам стовідсотково вдасться спіймати середніх рибин. Краще рибалити на човні, його можна орендувати у місцевих за невелику оплату, щоб відплисти в глибше місце, а відповідно спіймати більший улов.

Найпоширеніша риба – плотва й окунь, також можна спіймати ляща, вугра та щуку.

Київське водосховище, Сорокошичі – Чернігівська область

Київське водосховище відкриває неймовірні краєвиди.

Селище Сорокошичі – лівий берег Київського моря, де можна поринути у світ дикої природи наодинці. Тут є багато баз відпочинку, щоб залишитися на кілька днів. Рибалки сюди приїздять здебільшого за хижими рибами. Іноді на гачок можуть попастися справжні монстри, які вразять вас своїми розмірами.

Найпоширеніша риба – сазан, карась, щука, окунь, судак, плотва та сом.

Дніпровсько-Бузький лиман – Миколаївщина й Одещина

У Дніпровсько-Бузькому лимані мешкає понад 80 видів риби.

Природа південних регіонів, особливо розливи Дніпра – улюблені місця рибалок. Дельта річки багата рибними місцями, про це знають усі досвідчені рибалки.

Дніпровсько-Бузький лиман – справжній рибний заповідник. Риболовів вразить багатий водний світ, який нараховує близько 80 видів річкових мешканців.

Найпоширеніша риба – щука, судак, окунь, карась, сом, короп та інші види риб.

Річка Десна, село Хотянівка – Київщина

У село Хотянівка рибалки приїжджають з усієї України.

Хотянівка – справжнє рибне місце на півночі від Києва у Вишгородському районі. Тут піщаний берег і дно, а місцями є сильна течія. Прибережна зона вкрита густими лісами, що дає змогу насолодитися прекрасними краєвидами.

Рибне літо на Десні – час ляща і густери, а також жереха та окуня. Найпоширеніша риба – судак, щука, йорж, головень, в’язь, лин, краснопірка, плотва та бички.