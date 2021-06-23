Найкращі сім'янини: знаки Зодіаку, які ніколи не зрадять

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які вважають за краще моногамні відносини. З ними можна не боятися зрад, повідомляє УНИАН.

Рак

Рак віддає стосункам всього себе, вкладаючи душу. Саме тому вони не мислять життя з кимось ще, крім свого партнера.

Він настільки відданий своїй другій половинці, що може навіть здатися дещо нав'язливим. Але саме така непохитна відданість і робить його моногамним.

Козоріг

Козероги хочуть у стосунках моногамію, адже вона якнайкраще зображає особливості їхнього характеру. Це дуже консервативні люди, "ретрогради", які не сприймають вільні відносини.

Козероги віддані і чесні, і очікують від вас того ж у відповідь. Вони віддані у всьому, що роблять, і вважають за краще заводити відразу серйозні відносини зі своєю потенційною спорідненою душею, а не витрачати час на швидкоплинні задоволення.

Лев

Леви воліють моногамні відносини, оскільки дуже цінують відданість і вірність. І ця їх риса настільки сильно виражена, що часом може зробити їх схильними до заздрості або ревнощів.

Будь то просто побачення або шлюб, народжені під цим знаком воліють постійні та віддані відносини, повні щирості й чесності.

Діва

Діва повністю присвячує себе справі, і романтичні відносини тут не виняток. Це вроджені перфекціоністи, а тому коли вони з кимось зустрічаються, то ставляться до партнера вкрай серйозно.