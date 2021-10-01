Користь вітаміну Е: натуральний або синтетичний

Вітамін Е входить до групи жиророзчинних вітамінів, що володіють потужним антиоксидантну дію, найпоширенішим і біологічно активним з яких є альфа-токоферол, повідомляє Econet.

Альфа-токоферол - єдина форма, визнана відповідає вимогам людини. Концентрація вітаміну Е (альфа-токоферолу) в сироватці крові залежить від печінки, яка поглинає поживні речовини після всмоктування з тонкого кишківника. Вітамін захищає клітинні структури від пошкодження шкідливих радикалів, покращує біохімічні процеси в тканинах, підвищує реологічні властивості крові, бере участь у виробленні колагену, допомагає зміцнювати імунітет.

Користь вітаміну Е1. Відмінний захисник вашої шкіри

Користь вітаміну Е для здоров'я шкіри добре доведена. Завдяки своїй антиоксидантної активності, вітамін Е допомагає боротися зі шкідливим впливом на шкіру вільних радикалів, які надходять з різних джерел, включаючи забруднення навколишнього середовища, УФ-випромінювання, погане харчування і в результаті старіння.

2. Антивікові властивості вітаміну Е

У багатьох наукових дослідженнях було показано, що вітамін Е відіграє життєво важливу роль в зверненні назад ефектів старіння шкіри. Він зменшує поява тонких ліній і зморшок, а також допомагає запобігти появі пігментних плям. Вітамін Е значно зменшує появу розтяжок на шкірі. Крім того, наукові дослідження показали, що вітамін Е може допомогти зменшити наслідки більш серйозних шкірних захворювань, таких як псоріаз і еритема, і може допомогти знизити ризик раку шкіри.

3. Важливість натурального вітаміну Е

Дослідження показали, що організм отримує і використовує тільки одну форму. Ця форма відома як RRR-альфа-токоферол або d-альфа-токоферол. Префікси належать до просторового розташування елементів в молекулі, оскільки існують різні стереоізомери, але з різним просторовим розташуванням.

У природних джерелах альфа-токоферол присутній в d-формі. Однак у багатьох добавках використовується синтетичний альфа-токоферол, який можна виробляти з дешевих нафтохімічних продуктів. Синтетична форма являє собою рацемическую суміш стереоізомерів, звану dl-альфа-токоферолом.

Для споживачів відмінність між джерелами вітаміну Е можна зробити, перевіривши етикетку.

Визначення натурального і синтетичного також є предметом суперечок. Альфа-токоферол природного походження хімічно відрізняється від синтетичної версії і, отже, має іншу біологічну активність. Оскільки було виявлено, що d-альфа-токоферол є формою з найвищою ефективністю, синтетичний вітамін E має набагато менший ефект і користь.

Вітамін Е досить стійкий до тепла, але не до світла або кисню. Тому переважно зберігати продукти з високим вмістом вітаміну Е далеко від світла (наприклад, в шафі) і в герметичних контейнерах.

Додатково препарати з вітаміном Е призначають при інтенсивних фізичних навантаженнях, для відновлення організму після перенесених важких захворювань, людям похилого віку, жінкам, які приймають оральні контрацептиви. При інфекційних захворюваннях і порушенні всмоктування в кишківнику, потреба організму у вітаміні істотно зростає.