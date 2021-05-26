Як відновити циркуляцію крові в ногах: вправи

Довге сидіння - це ризик порушення кровообігу в ногах і органах тазу. В сидячій позі багато значущих вени й артерії знаходяться в здавленому стану, відповідно кровоносні судини недоотримують необхідну порцію насиченої киснем і мікроелементами крові, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Це призводить до порушення обміну речовин у всіх органах і тканинах. Так, в наш час саме робота зобов'язує проводити 6 і більше годин в сидячому положенні, і ми рекомендуємо робити перерви на невелику гімнастику, тим більше що вам не потрібно йти далеко від стільця.

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