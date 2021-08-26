Модні тренди в ламінаті

Важливу роль при виборі стилістики будь-якого приміщення виконує органічне оформлення статі. Багатошарові ламіновані панелі швидко отримали визнання в якості надійного матеріалу для оформлення підлог в приміщеннях різного функціонального призначення, повідомляє Дом мечты.

Які модні тенденції, простежуються у 2021 році?

Повернення до старовини

Елегантна натуральність деревини витримує змінюється модні віяння протягом тривалого часу. Ламінована підлога, успішно імітують паркет, гідно вписується в сучасний інтер'єр.

До трендів 2021 року дизайнери відносять викладання ламінованих плашок ялинкою. Серед великого модельного ряду можна підібрати спеціальні колекції, що дозволяють виконувати укладку в стилі англійської класичної ялинки, яка передбачає розподіл окремих фрагментів під прямим кутом.

Виробники пропонують модернізовану замкову систему, яка допомагає якісно зістикувати коротку сторону планки з потрібним ділянкою довгою торцевої поверхні. В результаті підлогу набуває презентабельність, завдяки незвичайному малюнку.

Також нове звучання отримала французька ялинка, яка передбачає розташування окремих ламінатних плашок під 60 або 45 градусів. Найчастіше такий малюнок отримують за допомогою імітації на поверхні, тому не потрібно чітко підганяти окремі фрагменти.

Ламінат 2021 під плитку (фото)

Традиційним рішенням для кухні, передпокою, ванної кімнати, туалету служить викладання керамічної або керамогранітних плитки. Це досить трудомісткий процес вимагає спеціальних знань і акуратності.

Все частіше в сучасних інтер'єрах зустрічаються альтернативні варіації. Досить підібрати ламінат з якісною імітацією плитки. Звертають увагу на зносостійкі з надійною замковою системою різновидности.

На замітку! Для приміщень з ймовірними перепадами вологості та температури (кухня, ванна кімната) використовують ламелі з високим показником вологостійкості.

Штучно зістарену підлогу

Нові колекції ламінату 2021, що представляють незвичайні варіанти моделей, стилізовані з елементами потертостей, буде відмінним рішенням для підтримки таких стильових напрямків в інтер'єрі, як ретро, модерн, революційний лофт, ностальгічний кантрі.

Покриття підлоги, що створює відчуття родинного гнізда, в якому протягом тривалого часу змінилося не одне покоління домочадців, привносить в приміщення атмосферу спокою і затишку.