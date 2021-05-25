Модні тренди освітлення в спальні 2021

Спальня - це місце, де людина розслабляється і по-справжньому відпочиває. Освітлення тут має бути м'яким. Адже спальня використовується нами для відпочинку та релаксації. Але домогтися приглушеного світіння установкою невеликих по потужності лампочок вийде, тут потрібен комплексний підхід, повідомляє Дом мечты.

Основними факторами в момент планування освітлення спальні є рівень світла, загальне світло, малий світ і вид світильників.

У разі, коли віконні прорізи спальної кімнати «дивляться» на схід, сонце (природний «будильник») пробудить вас першими ранковими променями. Вікна, які виходять на західну сторону, навпаки, можуть збити ваш ритм життя. Враховуйте ці нюанси при будівництві будинку або плануванні кімнат у квартирі.

Увечері освітлення повинно діяти розслаблюючи, тому варто встановлювати лампи не з денним, а теплим світінням, колірна температура яких не більше 2800 К. Звичні всім лампочки якраз світять таким м'яким світлом, налаштовуючи на повний релакс і відпочинок. Серед енергоощадних та світлодіодних ламп також є екземпляри з теплим світлом.

Для вечірнього читання повісьте пару бра з боків ліжка, а для створення спокійної обстановки перед сном поставте торшер з гарним абажуром, виконаним з щільних матеріалів. Сьогодні вибір люстр величезний і різноманітний.

Ви можете придбати світильники не тільки відповідно до насиченості світлового потоку, але і його спрямованістю.

Освітлення будуарного столика

Ні для кого не секрет, що під час нанесення макіяжу в приміщенні повинно бути природне освітлення. Адже штучне світло дуже спотворює сприйняття кольорів, а вийшов при такому освітленні макіяж може, м'яко кажучи, розчарувати. В ідеалі, якщо лампочки будуть розташовані з боків від дзеркала.

Чорний абажур? Цілком можливо

Таке ефектне рішення додасть індивідуальності приміщенню, але врахуйте, що такого кольору абажури пропускають тільки п'яту частину всього світу, що виробляється лампочкою. Хоча в спальній кімнаті і не потрібне яскраве освітлення, все ж зверніть увагу на це при виборі світильника.

Спальня без люстри

Останнім часом все частіше можна зустріти проєкт спальних кімнат, що не припускають розміщення в центрі приміщення люстри. Підстави для цього можуть бути різні. Наприклад, відсутня гостра потреба в яскравому освітленні, адже світильник, розташований прямо над спальним місцем, що не дуже вдале рішення.

Таке світло точно не сприятиме заспокоєнню перед сном. Вихід є - встановіть карнизну світлодіодне підсвічування. Вона може бути як однотонною, так і різнобарвною. Можна в межпотолочний простір помістити й повноцінні LED-лампи, але вони займають більше місця і споживають більше кіловат електроенергії.