Трендові шорти літа 2021: наймодніші моделі

Бермуди, велосипедки, трикотажні або джинсові, лляні і шовкові – саме за цими шортами варто почати полювати вже зараз! Найактуальніші моделі – шукайте в добірці, повідомляє Вона.

Бежеві шорти-бермуди стануть чудовим доповненням і до романтичних топів, і до строгих сорочок, і до базових футболок.

В ділові образи ідеально впишуться подовжені шорти з вилогами і защипами. Доповнюйте їх сорочками з коротким рукавом, вільним блейзером і шкіряними лоферами.

Прихильницям класики варто звернути увагу на шорти зі стрілками. Їх можна носити в офіс в парі з костюмним жилетом або подовженим жакетом.

Джинсові образи paperbag підкреслять талію і візуально подовжать ноги.

Універсальним варіантом на літо стануть білі джинсові шорти. Вони гармонійно виглядають практично з будь-яким верхом і аксесуарами.

Цікаво виглядають шорти з кольорового деніму. Найактуальніші кольори сезону – рожевий, зелений, оранжевий, лавандовий.

Додати образу фактурності допоможуть шкіряні шорти. Наш вибір – модель в бежевому кольорі.

Як і раніше будуть актуальними і довгі шорти. Вони однаково добре виглядають і з туфлями, і з кросівками, і з жіночними блузами, і з принтованими футболками.