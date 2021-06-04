Трендові шорти літа 2021: наймодніші моделі
Бермуди, велосипедки, трикотажні або джинсові, лляні і шовкові – саме за цими шортами варто почати полювати вже зараз! Найактуальніші моделі – шукайте в добірці, повідомляє Вона.
Бежеві шорти-бермуди стануть чудовим доповненням і до романтичних топів, і до строгих сорочок, і до базових футболок.
В ділові образи ідеально впишуться подовжені шорти з вилогами і защипами. Доповнюйте їх сорочками з коротким рукавом, вільним блейзером і шкіряними лоферами.
Прихильницям класики варто звернути увагу на шорти зі стрілками. Їх можна носити в офіс в парі з костюмним жилетом або подовженим жакетом.
Джинсові образи paperbag підкреслять талію і візуально подовжать ноги.
Універсальним варіантом на літо стануть білі джинсові шорти. Вони гармонійно виглядають практично з будь-яким верхом і аксесуарами.
Цікаво виглядають шорти з кольорового деніму. Найактуальніші кольори сезону – рожевий, зелений, оранжевий, лавандовий.
Додати образу фактурності допоможуть шкіряні шорти. Наш вибір – модель в бежевому кольорі.
Як і раніше будуть актуальними і довгі шорти. Вони однаково добре виглядають і з туфлями, і з кросівками, і з жіночними блузами, і з принтованими футболками.