Рецепт диво-соку від застуди та грипу

Ліки від застуди допомагають далеко не завжди, а ось натуральні засоби, в які не всі вірять, працюють вже на наступний день після прийому, повідомляє РБК-Украина.

Про це в своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен. Йенсен зізналася, що сама вкрай рідко хворіє простудними захворюваннями.

Рецепт соку від застуди та грипу

Інгредієнти: ⠀

1 грейпфрут

1 лайм

1,5 апельсина

1 великий буряк

2 ст. л. лляної олії

3-6 см кореня імбиру (залежить від того, як давно ви з ним дружите: смакові рецептори звикають до імбиру, бувалі ЗОЖнікі можуть їсти більше).

Але є пара важливих зауважень:

- Не пийте цей сік натщесерце: у ньому багато кислоти. Краще щось з'їсти прямо перед його вживанням. Причому, це щось має бути з жирами. Наприклад, каша з рослинним маслом.

- Якщо немає соковижималки, то з усіх інгредієнтів можна зробити смузі. Але сік діє швидше і ефективніше, тому що ви отримуєте речовини у високій концентрації майже відразу, а з смузі вони будуть надходити довше і поступово.

- Якщо у вас виразка шлунка (в активній стадії), то такий сік можна пити не більше 200 мл за раз.